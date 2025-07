Betis: Máxima atención ahora para la medular

El Betis debe reforzar una posición clave como es el centro del campo, en la que sólo cuenta con Sergi Altimira como pivote sin la necesidad de reubicar en ese puesto a otro futbolista. La salida de William Carvalho, la lesión de Marc Roca, que trabaja en solitario para ultimar su recuperación, y, sobre todo, la venta de Johnny Cardoso, dejan a Manuel Pellegrini sin más jugadores específicos en la medular a tres semanas del arranque liguero, por lo que la entidad centra ahora la máxima atención en reforzar esa posición clave.

Uno de los nombres sobre la mesa es el del colombiano Nelson Deossa, por quien también pujan otros equipos con la Roma mostrando especial interés. Su agente viajo hasta Monterrey para negociar su salida y ahora se ha quedado fuera de la convocatoria del Rayados para la tecera jornada de la liga Apertura mexicana frente al Atlas, partido que se disputa este domingo. Alrededor de unos 15 millones es la cifra que habría pedido el Rayados, al que precisamente se traspasó hace unos años a Canales, por el jugador, si bien el Betis siempre incluye fórmulas en modo de porcentajes de futuras ventas para rebajar las cantidades solicitadas.

Otro futbolista que se relaciona con el Betis es Arthur Melo, según Globo Esporte, que habla incluso de "conversaciones avanzadas". El jugador no cuenta para la Juventus, pero se quiere quedar en Europa. Gremio trató de repescarlo sin suerte y cuenta con una oferta de un club catarí, si bien prefiere seguir jugando en un campeonato competitivo camino de los 29 años. Ya intentó el Betis su incorporación el psado mercado de invierno, pero acabó recalando en el Girona en el que tuvo una buena actuación, cn lo cual concoe ya la liga española.

Otro de los nombres que no se puede olvidar es el de Mandragora. La Fiorentina rechazó la propuesta bética y trató de renovarlo, pero las posturas no está cernacas de momento. "Por ahora ha habido reuniones muy cordiales pero no hay acuerdo. No podemos afirmar que haya una vía para la renovación", dijo su representante, Stefano Antonelli al Corriere dello Sport. "La Fiorentina, sin embargo, es un club maravilloso y la relación con ellos es magnífica. Lo importante es saber que él goza de gran estima no sólo en Florencia, sino también en otros equipos. El Betis ha mostrado interés. De momento, la Fiorentina no tiene intención de negociar nada. El camino está despejado y ahora veremos".