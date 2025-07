El Betis pesca en el Madrid el fichaje de una gran promesa

En la mañana de este viernes el Betis Deportivo ha oficializado a través de su perfil de cantera de redes sociales el fichaje de Borja Alonso, extremo zurdo del Madrid Castilla que llega para rellenar el hueco que ha dejado Jesús Rodríguez ya no con su marcha al Como 1907, sino con su paso al primer equipo a finales del año 2024 y que provocó el inicio de la decadencia de una temporada que marchaba histórica para el filial verdiblanco. Con el siguiente comunicado lo anunciaba el combinado heliopolitano en sus redes sociales:

"El Real Betis Balompié ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para el traspaso de Borja Alonso. El jugador ha firmado un contrato con el Club que concluye en 2029. Borja Alonso Cabrera (Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 2004) es un polivalente atacante formado en la cantera del Real Madrid capaz de jugar en banda y en la mediapunta. Borja, quien será el cuarto refuerzo para la plantilla del Betis Deportivo, ya ha disputado cerca de 20 partidos en Primera Federación tras su paso por el Real Madrid Castilla".

Polivalencia para el ataque verdiblanco

Tal y como reza el propio comunicado, es un futbolista muy polivalente que terminaba contrato en 2026 con el conjunto de la capital, lo que unido a la voluntad del chico de abandonar la disciplina madridista ha provocado que los béticos puedan tener acceso a esta gran promesa. En un repaso por su trayectoria en las distintas webs, se observa cómo el lugar en el que más partidos ha jugado ha sido en la zona central de la mediapunta, aunque al Betis llega, en principio, para jugar en banda.

Ya incluso ha tenido las primeras palabras como bético: "Es una oportunidad muy importante para mí. Me han querido mucho y por eso estoy aquí. Voy a darlo todo por este club. Soy un jugador muy habilidoso, que me gusta mucho tener el balón y miro mucho hacia la porería. No tengo miedo de encarar. Creo que vamos a hacer un gran año y conseguir cosas juntos".