Betis: El mercado de bajas, presente para reestructurar el plantel

El Betis está metido de lleno en el mercado en busca de refuerzos para el centro del campo, trabaja en la vuelta de Antony y en la incorporación de un nuevo delantero, siendo Mateo Joseph el principal candidato. Sin embargo, también existen movimientos en torno a posibles salidas, pues hay una serie de jugadores que se entrenan a las órdenes de Manuel Pellegrini que apuntan a que continuarán su carrera lejos de Heliópolis, como son los casos de Romain Perraud, Fran Vieites, Iker Losada, el Chimy Ávila y Borja Iglesias.

Perraud, en el punto de mira del Lille

En el caso de Perraud, el Lille emergió ayer como una opción para el lateral. Así lo avanzó el portal footmercato.net, aunque en el club verdiblanco, según pudo saber Diario de Sevilla, aún no tienen constancia de ese interés del equipo francés.

No obstante, todo puede cambiar con este ya acelerado mercado de fichajes. De hecho, este diario viene informando del interés de diferentes clubes alemanes, ingleses y franceses en Perraud, quien sigue teniendo un buen escaparate en esta ventana estival. El Lille aparece así como una posibilidad para el futbolista de Toulouse, que tiene contrato con el Betis hasta 2029 y un valor en el mercado, según transfermarkt, de 5 millones de euros. No hay que olvidar, en este sentido, que el director deportivo del Betis, Manu Fajardo, tras la presentación de Junior Firpo, dejó claro que "el Betis no tendrá tres laterales izquierdos la próxima temporada" y todo apunta a que será Perraud el que acabe saliendo.

La portería se reajusta

Lo mismo ocurre con la portería, tal como expresó también Fajardo: "Trabajamos sobre todo desde el máximo respeto a esos profesionales, entornos y familias por la gran profesionalidad que han mostrado estos años en el Betis. Nuestra obligación es confeccionar la plantilla más equilibrada posible y trabajamos en la portería para llevar movimientos a cabo para que Manuel Pellegrini tenga sólo tres porteros". Así, todo apunta a que tarde o temprano Fran Vieites, tras los fichajes de Álvaro Valles y Pau López, seguirá su carrera en otro equipo.

La delantera, con nombres de peso en la rampa de salida

En cuanto a la delantera, el nombre propio sigue siendo el de Borja Iglesias. Pese al interés de clubes como el Valencia y el Girona, el Celta sigue siendo la primera opción para el Panda, que cuenta con el beneplácito de Claudio Giráldez para regresar a Balaídos. El técnico del Celta quiere contar con Borja Iglesias a toda costa la próxima temporada, estando ahora la pelota en la dirigencia del club vigués. El Betis, por su parte, se mantiene firme y no dejará salir gratis a su delantero, por lo que el equipo que quiera a Borja tendrá que hacer un desembolso económico.

Otro futbolista que está en la rampa de salida es Iker Losada, con pretendientes en la Liga y en el extranjero. Después de su cesión al Celta, con poco protagonismo, el ex del Racing de Ferrol tendrá que buscarse un nuevo destino para gozar de minutos. Y también está por ver qué ocurre con el futuro del Chimy Ávila, con cartel en México y en Argentina. Así, en el Betis deben producirse aún varias salidas de futbolistas que no seguirán en la plantilla del curso venidero.