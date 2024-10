Betis: Problemas a la vista en la posición de central

Sevilla/Afrontar una temporada con tres competiciones con sólo tres centrales era un peligro que o bien se asumía en el Betis o realmente no se era consciente del riesgo que se corría. A cuál peor de las dos circunstancias. A poco que hubiera una complicación el problema en el eje de la defensa explotaría y tras la lesión de Bartra (más larga de lo esperado inicialmente), fuera más de un mes por una sobrecarga, el embrollo se hace ahora más complejo por las consecuencias del derbi: lesión de Natan y posible sanción a Diego Llorente. Y todo esto con Bartra recién entrado en su primera convocatoria desde el 28 de agosto, sin ritmo de competición y conocer su nivel tras tanto tiempo trabajando al margen, hasta el punto que en el Sánchez-Pizjuán el que calentó en un momento fue Mendy y no él.

Tras las pruebas realizadas, el club verdiblanco confirmó que Natan sufre una "lesión muscular de grado medio en un tercio distal del músculo semimembranoso izquierdo" (de la pelvis a la tibia). Del mal el menos, porque Manuel Pellegrini habló incluso de un esguince de rodilla tras el encuentro que incluso hacía temer lo peor. El central aguantó hasta el final del partido y acabó llorando de dolor, después de haber agotado las ventanas de cambio, aunque cuando se lesionó todavía había la posibilidad de sutituirlo y pudo agravarse su dolencia por seguir en el campo. Poco más apunta la entidad, que no detalla qué dolencia es (contractura, distensión, rotura, desgarro...), sólo descarta la lesión grave de rodilla y destaca que "el plazo de recuperación está pendiente de evolución".

Sí dijo Ángel Haro que "serán un par de semanas, máximo tres", por lo podría perderse cinco encuentros: dos de Conference League, ante Copenhague y Celje, y los tres de Liga entre parón y parón, contra el Osasuna, el Atlético y el Athletic. Con los plazos que apuntó el presidente podría volver para el encuentro contra el Celta antes del siguiente parón, pero sería sorprendente que Pellegrini tirase de él, si no es por necesidad, antes de otra semana sin jornada de Liga.

La AFE, con Llorente

El problema con los centrales se acentúa con Diego Llorente, seguramente el mejor en esa posición en la plantilla, que podría enfrentarse a una sanción por cuestionar la honorabilidad del colegiado al ser denunciado por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ante el Comité de Disciplina de la RFEF por sus declaraciones contra Martínez Munuera, al que acusó de mentirle a la cara cuando le explicó el motivo por el que señaló el penalti en Nervión. "Yo sólo pido respeto. Aquí trabajamos como cabrones para que llegue el fin de semana y haya árbitros, no ya que no razonen, sino que encima te mientan a la cara", indicó.

Las imágenes respaldan al jugador bético, ya que el árbitro le explica que tiene las manos en cruz, en horizontal, y revisada la imagen se ve claramente que la mano con la que impacta la pelota está hacia abajo y en lo que se denomina "posición natural", según explicó el ex colegiado Mateu Lahoz. “Juan (Martínez Munuera) ha demostrado que lo que él ha visto no es la realidad. Como dijo Pellegrini, hay que ir al VAR para volver a ver la acción y a partir de ahí decidir. Lo que esto evidencia es que Juan no había visto la acción tal y como se la estaba explicando a los jugadores”, indicó en Movistar+, en cuyas imágenes se ve al trencilla dirigirse a Diego Llorente: "Tú saltas y las manos las tienes así", extendiendo los brazos en hotizontal (incluso elevadas), algo que no se refleja con la realidad que hubiera podido ver en caso de revisarla en el monitor.

Es por ello que el club solicitó los audios de la sala VOR para saber cómo se tomó la decisión que generó el penalti y tener nuevas pruebas con las que poder recurrir en caso de que el jugador sea sancionado. Y es que Martínez Munuera se dirige a Pizarro Gómez, el árbitro del VAR, y le comenta: "Tú me dices penalti o no penalti, pero para mí salta con las manos abiertas y le da al balón". Queda conocer la explicación del VAR.

El corporativismo del colectivo arbitral hace temer lo peor en el Betis, pese a que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) mostró su apoyo a Diego Llorente, al que "defenderá hasta el final en el caso de que se adopte cualquier decisión de carácter disciplinario" en su contra por parte de la RFEF. Para la AFE, el jugador "corre el riesgo de ser sancionado impunemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, un legítimo y constitucional derecho que tiene cualquier persona".

Sin Natan y a expensas de lo que pase con Diego Llorente, y con Marc Bartra recién salido de una lesión, los quebraderos de cabeza se multiplican para Pellegrini con una posición que ya en verano se vislumbraba que daría problemas y ya han llegado. Mendy está por hacer y la solución podría estar en Ricardo Rodríguez, que en el eje de la zaga podría disimular algo su condición física, pero dejaría sin recambio el lateral izquierdo.