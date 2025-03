El Betis sueña con la Champions en un día con la cabeza en otro sitio (1-0)

Sevilla/Importante triunfo para el Real Betis Balompié en uno de esos días complicados que depara el calendario liguero. Los verdiblancos derrotaron a la Unión Deportiva Las Palmas con un solitario gol de Diego Llorente en una tarde lluviosa que tuvo muchísimas más dificultades de las previstas e incluso abren la puerta al sueño con la participación en la próxima Champions League, sobre todo si ésta la acaban jugando cinco equipos españoles. Eso sí, el hecho de afrontar una cita engullida por los dos partidos europeos contra el Vitoria Guimaraes estuvo a punto de aguar, aún más si cabe por la desagradable lluvia que cayó, la fiesta.

No fue nada cómodo para la escuadra de Manuel Pellegrini. El técnico chileno, que introdujo seis novedades en el once inicial con la presencia de Adrián, Sabaly, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez, Pablo Fornals y Cucho Hernández, había apostado por meter más fútbol en el centro del campo con la presencia de Fornals en el apoyo a Isco, pero la realidad es que los suyos no apretaron nunca el acelerador a fondo y eso se iba a notar.

Pellegrini refrescó al equipo con seis cambios, incluida la presencia de Fornals para apoyar a Isco en la creación, pero el pensamiento estaba en la vuelta en Guimaraes

El litigio estuvo mucho más equilibrado de lo que indicaba la tabla clasificatoria y el momento de los amarillos. Tuvo que esperar el Betis hasta la segunda tarjeta amarilla a Essugo, en un resbalón que acababa con un claro derribo a Isco en el centro del campo, para mandar algo más en el juego y para adelantarse en el marcador gracias al empalme de Diego Llorente en un balón en el área que había sido despejado por Fábio Silva en su lucha con Natan.

Al final, la paciencia, el hecho de haber protegido bien a Adrián en todo momento, tuvo su premio y el cuadro heliopolitano no iba a necesitar mucho más que eso. Eso sí, se la jugó en el posible derribo que reclamaron los canarios en una fricción entre Ricardo Rodríguez y McBurnie. Pero Sánchez Martínez no lo apreció de esa manera y le dio continuidad al juego para que los béticos respiraran hondo e incluso tuvieran la oportunidad de anotar el dos a cero en un penalti que era malogrado por Isco al ser detenido su lanzamiento por Cillessen ya en el tiempo de prolongación.

Arranque con dificultades

La primera parte no iba a ser agradable para los verdiblancos. Diego Martínez ordenó a Las Palmas a través de cinco defensas, cuatro centrocampistas y solo Fábio Silva peleando arriba y a los béticos les costó hallar los huecos necesarios para asustar siquiera a Cillessen.

Los verdiblancos no dominaron el juego en el primer periodo y se notó mucho que Isco, por ejemplo, jugó con una marcha menos

La razón parecía clara, al menos desde fuera del campo. En medio de tantos esfuerzos seguidos, con un ojo puesto en el Vitoria Guimaraes, muchos de los futbolistas béticos tenían claro en sus cabezas que tocaba tomarse un respiro. El principal de ellos, el que más le afecta a todo el grupo, era Isco y eso, lógicamente, le quitaba mucho vigor y calidad a su Betis.

El líder de los verdiblancos se tomó el primer periodo en modo dosificación y apenas tuvo intervenciones en el juego. Tal vez fuera incluso consigna del propio Pellegrini, pero el Betis no acababa de hallar los caminos para hacerles daño a los canarios.

La oportunidad de Jesús Rodríguez

Sólo al final del primer periodo iban a tener los verdiblancos una de esas ocasiones que no se pueden malograr en el fútbol del más alto nivel. Una recuperación en el campo propio acabó con un pase profundo del Cucho Hernández para la irrupción en diagonal del joven Jesús Rodríguez desde la banda izquierda hasta el centro. El alcalareño se quedó frente a frente con Cillessen, pero su intento de picarle el balón al neerlandés fue adivinado por éste para repeler la pelota.

Cillessen desbarata con su salida la gran oportunidad de Jesús Rodríguez en el final de la primera parte. / Antonio Pizarro

Corría el minuto 43 y el Betis había desperdiciado la mejor ocasión que había tenido en toda la primera parte para ponerse por delante. Restaba todavía mucho tiempo, sin embargo, por delante, un periodo entero y tampoco era cuestión de desesperarse, entre otras cosas porque rivales como Las Palmas exigen paciencia ante todo, no desordenarse para mantener la portería a cero y saber esperar a que llegue ese momento justo para golpearlos.

La paciencia para no desproteger jamás a Adrián fue una de las principales virtudes de los béticos, pues la fruta del gol tenía que caer por madura tarde o temprano

Ésa sí fue una virtud del Betis cuando ya caía la noche sobre Sevilla. Los verdiblancos nunca se volvieron locos y no permitieron que Las Palmas pudiera asustarlos con sus llegadas hasta Adrián. Prácticamente no se puede contabilizar ninguna si se exceptúa una de Fábio Silva llegando desde atrás en el minuto 5. Desde ahí ninguna más que fuera diáfana.

La opción de pelear por la quinta plaza y con ello poder jugar la próxima Liga de Campeones se adivina en el horizonte con este triunfo con Las Palmas, así que tiene mucha importancia

En este tipo de citas es importante eso, pues las tuyas en el área de Cillessen tienen que caer como si fuera una fruta madura. Bakambu tuvo otra más cuando estaba todo 1-0 para sentenciar y después el penalti malogrado por Isco. Dentro de un partido tan gris por el hecho de pensar en la Conference y el trascendente examen con el Vitoria Guimaraes, ése fue el pero principal, que no se resolviera todo con el segundo tanto y que existiera el pequeño margen de cualquier rebote o alguna acción inesperada. Afortunadamente para el Betis, no se dio esa circunstancia, así que tres puntos más, el sueño de la Champions está más cerca y a pensar en el norte de Portugal. Ahí sí que no hay red y hay que ofrecer el mejor nivel posible.