Betis-Valencia, partido de Liga, en directo | Valles y Chimy Ávila, titulares

Encuentro correspondiente a la vigésima segunda jornada en Primera División que se disputa en el Estadio La Cartuja

El Betis, después de la derrota del Espanyol en casa ante el Alavés (1-2), tiene ante el Valencia una nueva oportunidad para asaltar la quinta plaza, pues el cuadro perico sólo lleva dos puntos de ventaja.

Tras la victoria ante el Feyenoord para certificar el pase directo a los octavos de final de la Europa League, los verdiblancos regresan a la Liga con el objetivo de recuperar los tres puntos perdidos en Vitoria. Para esta cita, Manuel Pellegrini tiene las bajas por lesión de Rodrigo Riquelme, Bellerín, Junior, Amrabat, Isco, Lo Celso y el Cucho Hernández.

Además, Natan vio ante el Alavés la quinta tarjeta amarilla y se pierde el choque por sanción. Enfrente, el Valencia llega a La Cartuja reforzado por los resultados y los fichajes, como el de Guido Rodríguez (además de los de Sadiq y Unai Núñez), quien este domingo se medirá a su ex equipo.

El equipo de Carlos Corberán ha logrado enlazar dos victorias seguidas por primera vez en la temporada después de la victoria en Getafe, que fue la primera a domicilio, y ante el Espanyol en Mestalla, llegando a Sevilla con la intención de alargar su buen momento.

Thierry, Diakhaby y Kepa Agirrezabala son bajas por lesión y Rivero, por sanción. Arbitra el murciano Sánchez Martínez, estando Iglesias Villanueva en el VAR.