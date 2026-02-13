El Betis se vuelca con Andalucía tras las inundaciones y lanza una fila 0 solidaria

El Betis, a través de su Fundación, ha puesto en marcha la campaña El Real Betis con Andalucía, una iniciativa para prestar ayuda a las personas y localidades más afectadas por las recientes inundaciones y temporales que han azotado a la comunidad andaluza durante las últimas semanas.

De esta manera, la Fundación Real Betis Balompié lanza una fila 0 para recaudar fondos para ayudar a los vecinos en la reconstrucción de las zonas afectadas. Para que los aficionados se unan a esta fila 0, el Betis enviará un sms a sus socios a través del cual podrán donar a la Fundación Real Betis Balompié la cantidad que estimen oportuna. La entidad verdiblanca destinará la recaudación para la rehabilitación de la zona y para las necesidades más urgentes que tengan las poblaciones afectadas en el momento de la donación.

Además, cualquier persona puede acceder a la web realbetisconandalucia.es para realizar su aportación. Además, la Fundación Real Betis Balompié anima a sus aficionados a participar en la recogida solidaria organizada por SOS Ayuda Sin Fronteras para los vecinos andaluces afectados por el temporal.

Esta entidad, junto con la Asociación Corazones con Bata, está recogiendo mantas, botas, chubasqueros, ropa de abrigo, alimentos infantiles, productos de higiene o de limpieza. La dirección es la Nave SOS Ayuda Sin Fronteras en el Polígono Store (Calle Escarpia 48-50, Sevilla) en horario de 9:00 a 13:00 horas y de 16:45 a 19:45 horas.

Antes de ir a llevar esta donación deben contactar con el teléfono 663847070. Programa de Emergencia Social. Esta acción está enmarcada dentro del Programa de Emergencia social de la Fundación verdiblanca, que trata de dar servicio y aliviar a la sociedad en situaciones de emergencia.

Además de durante la etapa dura de la pandemia, momento en el que nació este programa, el Betis ya ha realizado campañas de ayuda a Valencia tras la DANA, a los ciudadanos de Ucrania tras la invasión rusa, a los vecinos de la Palma afectados por el volcán de Cumbre Vieja o para ayudar tras los terremotos de Marruecos, Libia, Turquía y Siria.