Betis: El bonito gesto de Adrián con un niño en el derbi

SEVILLA/El derbi sevillano lleva ya varios días de resaca con algunos acontecimientos muy positivos para los rojiblancos y por otro lado, algunos no tan buenos para los heliopolitanos. Pero al margen de la victoria del Sevilla o la mala imagen y la polémica en torno al Real Betis Balompié, una de las imágenes de El Gran Derbi fue el gesto que tuvo Adrián San Miguel durante el calentamiento del equipo. Eran cerca de las 18:00h cuando los guardametas de Pellegrini salían a calentar junto a Toni Doblas, preparador de porteros. Entre ejercicio y ejercicio, los aficionados de la grada de Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán corearon continuos improperios contra el canterano verdiblanco. Unas palabras muy desagradables que poco después cesarían por un motivo.

Ya con los jugadores de campo también calentando, comenzaron a hacer disparos a portería para calentar motores de cara al duelo. A uno de ellos no le salió demasiado bien y acabó impactando en un niño que estaba con sus familiares en los asientos de detrás de la portería. En la tribuna de prensa rápido se detectó cómo los servicios médicos acudían a la carrera alertados por la afición.

Adrián se ejercita en el Estadio del Ejército Polaco del Legia de Varsovia. / Leszek Szymanski / Efe

No pasó a mayores

En el momento en el que llegaron las asistencias médicas al lugar, parecía que los responsables del menor decían a los médicos que no hacía falta que interviniesen, que todo estaba bien (con gestos evidentes con el pulgar hacia arriba). Estuvieron cerca algunos instantes por si sufría algún tipo de secuela, pero no pasó a mayores.

Adrián, tras bajarse del autobús del equipo verdiblanco en el aeropuerto de San Pablo. / José Ángel García

El gran gesto de Adrián

Tras esto, llegaba uno de los mejores momentos de la tarde. Uno de esos que definen a la perfección lo que es El Gran Derbi. El sevillano, olvidándose del recibimiento hostil que había tenido, se preocupó por el pequeño y le regaló los guantes con los que había calentado antes del partido. Un gesto que había muy bien del guardameta y del significado de la rivalidad entre béticos y sevillistas.

Tras darle los guantes, los propios aficionados que estaban al rededor y que incluso hasta instantes antes de hacer el buen gesto le estaban increpando, luego respondieron con aplausos reconociendo lo que había hecho el portero. Además, también Ez Abde de acudió a la carrera para tener un gesto con el niño, evidenciando que posiblemente había sido él quien le dio el pelotazo.

Afortunadamente, al margen de este suceso y algún que otro encontronazo entre un aficionado bético con la afición sevillista con el gol de penalti (fue en lo más alto de Gol Sur y la policía tuvo que desalojar al bético), no hubo incidentes reseñables que manchasen la imagen de uno de los partidos más bonitos de nuestro fútbol, no como ocurriese pocos días atrás con una imagen lamentable. En lo que al césped se refiere, al conjunto verdiblanco le tocará seguir trabajando para encontrar la forma de ponerle remedio a la sangría de puntos que no cesa de momento ante su eterno rival. Adrián no jugó, pero el marroquí fue protagonista por hacer uno de sus partidos más flojos de lo que va de curso.