Brasil se interesa por Manuel Pellegrini

Sevilla/Manuel Pellegrini no para de batir records con el Betis. Ya es el técnico con más victorias en la historia del club; también, con más triunfos en Primera División; acaba de enlazar seis partidos ganados, récord en la máxima categoría nacional y esta campaña ha acabado con la losa de no ganar en casa a los equipos grandes ni un derbi. Europa es la última cuenta pendiente del técnico con el conjunto verdiblanco y tiene contrato hasta 2026, condición que ha dicho en alguna ocasión que siempre los cumple (excepto en el West Ham, del que fue despedido).

Pasa el técnico chileno por un buen momento en su club, al que ha metido en competición continental las cuatro campañas anteriores "despertando una ambición" que no había en la entidad. Es un logro, más allá del título copero, del que está orgulloso, pero el buen trabajo que está haciendo no pasa desapercibido y es lógico que despierte interés como el de la selección de su país, un clásico cada cierto tiempo, aunque ahora surge otro gran combinado nacional como Brasil, que cesó del cargo a Dorival Júnior tras la goleada por 4-1 ante Argentina.

La Canarinha busca entrenador y nombres sobre la mesa no faltan. Desde hace tiemp sonó el de Carlo Ancelotti, y ahora también los Filipe Luis y Jorge Jesús, una lista a la que se ha sumado, según el medio chileno La Tercera, el de Manuel Pellegrini.

El diario incluso cita fuentes del club verdiblanco, que afirma que "un intermediario de la selección brasileña contactó con el entorno de Pellegrini". “Nosotros estamos seguros de que Pellegrini despierta un gran interés en el mercado, sobre todo, por lo que ha hecho en nuestro club en las últimas cinco temporadas. Lo que nos dijeron es que el interés de Brasil es serio, pero también tranquilos, porque tiene contrato hasta junio de 2026”, afirma el medio citando a una fuente del club.

No sería la primera vez que desde la Confederación Brasileña se poneen contacto con Pellegrini, ya que tras el fracaso en su Mundial de 2014 ya hubo un acercamiento. Dirigir a Chile es un sueño para el técnico, pero no a cualquier precio: “Siempre digo que es mi país y me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a la selección, pero cuando tenga un proyecto serio. Si pienso que, por ser Manuel Pellegrini, voy a llevar al equipo chileno al Mundial, me equivocaría”, comentó a Canal Sur Radio.