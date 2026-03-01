SUCESOS
Muere atropellado el conductor de un patinete
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.

Búscate en las fotos del Betis - Sevilla FC

Si estás entre los más de 67.000 espectadores que ha acudido al estadio de La Cartuja, puedes encontrarte entre estas imágenes

01 de marzo 2026 - 19:48

Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
1/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
2/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
3/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
4/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
5/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
6/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
7/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
8/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
9/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
10/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
11/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
12/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
13/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
14/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
15/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
16/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
17/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
18/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
19/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
20/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
21/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
22/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
23/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
24/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
25/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
26/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
27/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
28/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
29/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
30/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
31/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
32/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
33/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
34/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
35/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
36/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
37/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
38/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
39/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
40/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
41/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
42/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
43/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
44/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
45/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
46/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
47/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
48/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
49/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
50/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
51/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
52/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
53/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
54/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
55/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
56/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
57/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
58/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
59/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
60/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
61/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Sevilla
62/62 Búscate en las fotos del Betis - Sevilla / A.P.

También te puede interesar

Lo último

stats