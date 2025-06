El Cádiz toma ventaja por Souleymane Faye y Granada no desiste con el Betis observando

SEVILLA/Una de las sensaciones de esta temporada en el Betis Deportivo de Arzu ha sido Souleymane Faye. El extremo diestro senegalés hizo una primera mitad de temporada sobresaliente en Primera RFEF, hasta el punto de que muchos incluso pedían que se le diese una oportunidad con el primer equipo, ya que coincidía con que no se estaba dando el rendimiento adecuado de los que jugaban en esa posición y Antony no había sido firmado aún. A sus 22 años ha jugado en total 36 partidos en una categoría complicada (34 de ellos como titular), interviniendo en un total de 13 goles (nueve anotados y cuatro regalados). Hoy, está muy cerca de abandonar la disciplina verdiblanca en un salto para su carrera.

Cádiz CF y Granada son los dos equipos que vienen pujando bastante fuerte por hacerse con sus servicios y contar así con un futbolista de garantías para jugar en banda en Segunda División. Ya en el mes de enero, el Granada quiso seriamente al futbolista y la operación terminó por no hacerse. En aquel momento, la discusión estaba entre una cesión con opción de compra y un traspaso permanente (en ambos casos, la cifra rondaba entre el millón y los dos millones de euros).

Los sueños de Souleymane Faye con el Betis / José Ángel García

El Cádiz toma ventaja

El joven futbolista quiere dar un paso adelante en su carrera y a día de hoy, no vería con malos ojos salir del Betis tal y como han informado diversas fuentes de la negociación a Diario de Sevilla. Ya tuvo un pasado en el conjunto nazarí, pero eso no significa que en estos momentos sean los que van en cabeza. De hecho, tal y como han dejado saber a este diario, a día de hoy el proyecto del conjunto gaditano toma algo de ventaja, aunque no hay absolutamente nada cerrado y las negociaciones siguen a dos bandas con los dos equipos.

¿La fórmula de la operación? Una cesión con opción de compra es lo que más peso tiene ahora mismo encima de la mesa independientemente del equipo que finalmente terminen eligiendo las partes. Todo apunta a que habrá novedades próximamente, ya que el la luz al final del túnel de la operación parece que está muy cerca.