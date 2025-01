La apuesta del Granada para llevarse a Souleymane Faye del Betis

SEVILLA/No hay duda sobre la calidad de todos los jugadores del Betis Deportivo y no hay más que mirar la clasificación del Grupo II de Segunda RFEF para poder comprobarlo. Pablo García, Jesús Rodríguez, Mateo Flores, Arribas o Ángel Ortiz están sonando mucho por el buen rendimiento que han dado con la primera plantilla del Betis, pero en el segundo equipo hay otros muchos nombres muy destacados que bien podrían merecer también al menos integrarse con el trabajo grupal con los de Pellegrini. Uno de ellos es el extremo diestro, Souleymane Faye. El internacional con Senegal a sus 21 años está realizando una temporada sobresaliente con 8 goles y 2 asistencias en 19 partidos con los de Arzu.

Eso ha despertado el interés de varios equipos, pero hay uno que está en conversaciones bastante avanzadas con el combinado de La Palmera para un posible cambio de aires. Ese equipo es el Granada CF, tal y como han avanzado los compañeros de El Desmarque y ha podido corroborar Diario de Sevilla. Allí ya lo conocen muy bien, puesto que estuvo algún tiempo en la cantera nazarí donde coincidió con Samu Omorodion y Bryan Zaragoza (con quien mantiene una gran relación como así confesaba el propio Souleymane a este diario en una entrevista exclusiva).

Souleymane Faye habla con los micros de Diario de Sevilla / José Ángel García

Se discute la situación de la operación

En estos momentos, tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla, encima de la mesa hay dos opciones que se están discutiendo entre los verdiblancos y los nazaríes. Una cesión con opción de compra, que es lo que ahora mismo está peleando el Granada CF y, por otro lado, un traspaso permanente, que es lo que está solicitando con ahínco el Betis. No se puede decantar la información en estos momentos por ninguna de las dos opciones ya que todo se encuentra en plena conversación. Eso sí, tal y como también ha podido comprobar este diario, las cifras que se están discutiendo oscilan entre el millón y los dos millones de euros, aunque ya ha habido una primera negativa del conjunto rojiblanco a una tentativa bastante superior del Betis que consideraban 'no realista'. Otro equipo que se ha interesado por sus servicios ha sido el Albacete.

Queda poco más de una semana de mercado de fichajes y será una de las operaciones importantes ya no sólo para las arcas del primer equipo, sino también para Arzu, quien perdería un efectivo clave en sus aspiraciones en la categoría. A pesar de la irrupción de Pablo García con el primer equipo, no está aportando con el filial cifras ni mucho menos cercanas.

Souleymane Faye, la gran sorpresa en el entrenamiento del Betis este martes / Manu Colchón

Un sueño claro para Souleymane

"Uno de mis sueños sería debutar con el primer equipo en el Benito Villamarín. He ido a ver muchos partidos, he estado con la afición, he visto como es... Y la verdad es que es increíble. Es uno de los sueños que quiero realizar. Ya jugué la fase de ascenso ahí contra el Pontevedra y fue increíble. Vinieron cerca de 15.000 o 17.000 personas. Imagínate debutar ahí con 50.000 personas", nos confesaba el propio jugador.

Aunque la realidad es que su participación con Pellegrini es testimonial, nada más allá de un par de entrenamientos. Todo ello afecta, evidentemente, a la idea de poder abandonar la ciudad deportiva Rafael Gordillo próximamente.