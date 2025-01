El estado de Jesús Rodríguez tras su lesión

SEVILLA/Después de la victoria del Betis en Mallorca, todas las miradas estaban puestas en el estado de salud de Jesús Rodríguez, que se tuvo que retirar lesionado del partido por una fortísima patada de Omar Mascarell en el minuto 70. Una entrada que para el colegiado Alberola Rojas no fue tarjeta amarilla tan siquiera y tuvo que acudir al VAR para darse cuenta del error cometido y expulsar así el futbolista bermellón, que dejó a los suyos con un jugador menos durante 37 minutos y fue parte fundamental en la caída de los suyos.

Al de Alcalá de Guadaíra se le pudo ver muy dolorido. Tuvo que abandonar el terreno de juego con ayuda de los servicios médicos del club bético y lo hizo entre lágrimas. De hecho, en el banquillo se pudieron ver algunas imágenes de cómo quedó el tobillo del extremo, con los tacos señalados y algo de sangre debido al impacto de la bota del rival. También se le vio cojear ostensiblemente al finalizar el choque cuando las cámaras le enfocaron al ser galardonado como MVP del partido elegido por los espectadores.

El estado de salud de Jesús Rodríguez

Ya pocos momentos después de que concluyese el partido entre Mallorca y Betis, los canales oficiales de televisión del club de La Palmera hacían un primer informe sobre el estado de salud del canterano. Tal y como expresaban, Jesús Rodríguez no presentaba ningún problema ni en los huesos ni en los ligamentos de la zona del tobillo en la primera exploración que se le hizo, aunque con esto habrá que tener cierta cautela hasta que se someta a unas pruebas médicas más intensas en este inicio de la semana.

Pero según le transmitían los servicios médicos a los compañeros de comunicación y así lo han expresado también este lunes, el asunto se trataría únicamente de una fuerte contusión que deberá tratarse con el correspondiente reposo y la vuelta paulatina a la actividad durante toda la semana, pero de momento todo apunta a que estará disponible para Manuel Pellegrini de cara al importantísimo choque del domingo en el Villamarín contra los leones.

Jesús Rodríguez recibió esta patada que lo lesionó y lo mandó al banquillo / Movistar +

Pellegrini lo vio bastante afectado

"La expulsión no lo puedo decir porque no la he visto, pero sí veo las consecuencias que tiene Jesús Rodríguez, vamos a ver lo que tiene en las próximas horas, pero hay una lesión fuerte, importante. Yo en eso tengo una opinión siempre, yo creo que el árbitro, todas esas cosas decisivas, tiene que ir a revisarlas. Si la revisó y vio que era expulsión, bueno, no hay mucho que reclamar. Lo que yo reclamo es cuando no van a ver las jugadas importantes que deciden un partido quedarse con un jugador menos, por supuesto, que es sumamente importante", comentaba el chileno sobre la acción.

Una declaración que sorprendió algo más fue la de Arrasate: "Estoy profundamente triste porque me estoy desenamorando de este deporte, se me están quitando las ganas de todo. Nos sentimos ninguneados en el último mes, nos cae siempre en contra y cuando es al revés nunca se revisa. Me provoca hastío, tristeza, ya ni me indigno. El jueves no miraré quien arbitra, sino quien está en el VAR. Se han convertido en protagonista".