De la calidad en ataque de Abde a los cinco goles a un Álvaro Valles que se sumó las facilidades

El fuerte remate de Ferran Torres entra por debajo de las piernas de Álvaro Valles.

Mal día para los béticos en un partido en el que los suyos no fueron capaces de aprovechar el tempranero gol de Antony para plantarle cara a un Barcelona que encontró demasiadas facilidades en la escuadra de Pellegrini para ponerse con un 1-5 que ya era casi definitivo.

Abde | Volvió loco a Koundé cada vez que lo atacaba, pero el francés también hizo daño

Abde se dirige al centro del campo tras uno de los goles del Barcelona. / Antonio Pizarro

Fue el más destacado de los verdiblancos. Ya había avisado de ello con la acción del 1-0, cuando se fue de Koundé como quien no quiere la cosa. Lo repitió varias veces, incluido el penalti, y acabó el litigio con una rabona que rozó el 4-5. Pero también el galo le hizo daño al Betis por su banda.

Álvaro Valles | No se le puede culpar, pero se sumó a las facilidades

Álvaro Valles no puede llegar al balón tras tocar en Bartra y se convierte en el 1-4. / Antonio Pizarro

Culpar al guardameta de La Rinconada de la goleada del Barcelona sería una injusticia total, pero sí hay que analizar su actuación en algunos de los goles azulgrana. Por ejemplo, en el remate de Ferran Torres que ilustra este artículo el balón iba fuerte, pero le pasa por debajo de las piernas. También el 1-3, pero después también hizo algunas buenas paradas.

Cucho Hernández | El remate en plancha mereció ser el 2-4

Cucho Hernández remata en plancha apenas medio metro por encima del césped y el balón no entró por muy poquito. / Antonio Pizarro

La foto no está trucada, Cucho Hernández remató en plancha con el balón a medio metro del césped y el balón se fue por muy poquito fuera. La estética de la acción merecía convertirse en el 2-4 en el minuto 46 antes del descanso.

Bartra | Salió en la foto de varios de los goles de su ex equipo

Bartra defiende el inexplicable penalti que supuso el 1-5 para el Barcelona. / Antonio Pizarro

No fue la mejor noche del capitán bético con el punto final de ese penalti de difícil comprensión por mucho que los árbitros nos vuelvan locos con los cambios de normativa. Salió en las fotos de los dos primeros goles de su ex equipo.