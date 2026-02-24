La Cartuja ya acogió un 'derbi' sevillano en agosto de 2001

El derbi sevillano del domingo en La Cartuja (18:30) será histórico al medirse los eternos rivales por primera vez en ese escenario en un partido oficial, el de la vigésima sexta jornada de LaLiga, aunque no será el primero, ya que el 31 de agosto de 2001 se encontraron en la ahora casa provisional del Betis para jugar el I Trofeo Estadio Olímpico.

Fue en un torneo bajo el formato tres en uno con partidos de 45 minutos en los que también participó el Athletic y se desarrolló en una sola jornada en una instalación que se había inaugurado dos años antes con motivo de los Mundiales de Atletismo de 1999.

El Sevilla, entonces, empató el primer partido a cero frente al Athletic que entrenaba el alemán Jupp Heynckes y después el Betis se impuso por 1-0 al conjunto vizcaíno. El último mini encuentro reunió a los dos equipos sevillanos y acabó con empate a cero, lo que supuso que los verdiblancos, en el cómputo total, se llevaran el trofeo de campeón.

Con el Betis y el Sevilla recién ascendidos entonces a Primera División para la campaña 2001-02, junto con el Tenerife, los tres partidos los dirigió el colegiado sevillano Luis Medina Cantalejo, que posteriormente fue presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, cargo en el que estuvo hasta la pasada temporada.

El Betis que entrenaba Juande Ramos formó inicialmente con Prats; Cañas, Juanito, Rivas, Luis Fernández, Castaño, Merino, Capi, Benjamín, Amato y Casas; y también jugó Ito; mientras que el Sevilla de Joaquín Caparrós alineó de entrada a Notario; Njegus, Pablo Alfaro, Juanmi, David, Luis Gil, Podestá, Casquero, Tomás; Antoñito y Reyes.