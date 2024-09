Cinco bajas en el Betis en la última sesión antes de recibir al Mallorca

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha tenido hoy la última sesión de entrenamiento antes de recibir al RCD Mallorca este lunes a partir de las 21:00 horas en el Benito Villamarín. Será un encuentrro complicado, en el que ambos equipos parten con los mismos puntos en la clasificación (aunque el conjunto balear con un partido más) y buscarán unos tres puntos que pueden catapultarlos a la zona Champions de la clasificación si los resultados acompañan, sobre todo en el enfrentamiento entre el Villarreal y el FC Barcelona. En el caso de los de Jagoba Arrasate no va a haber que esperar a la convocatoria para conocer una de sus bajas por lesión, y quizá, la más importante: Vedat Muriqi. El de Kosovo ha sufrido una lesión muscular en los isquiotibiales que le mantendrá alejado del césped algunas semanas.

En el club de La Palmera ya se conocen desde hace tiempo algunas bajas de larga duración, como la de Isco, que no estará disponible hasta el mes de enero, como mínimo, y William Cavalho, que con su rotura en el tendón de Aquiles se va a perder lo que resta de temporada si todo sigue el cauce normal de este tipo de lesiones. Ahora se entra en el apartado de las dudas. En la primera sesión tras la victoria ante el Getafe, hubo varios jugadores que hicieron trabajo de gimnasio y se ausentaron de la sesión: Diego Llorente, Natan, Bartra, Johnny Cardoso, Marc Roca, Isco, Carvalho y Vitor Roque. Además, tras el entrenamiento del sábado que no estuvo abierto para los medios de comunicación se conoció que las dudas se ampliaban con el nombre de Youssouf Sabaly.

Juanmi y Bakambu, junto al resto de compañeros en el entrenamiento de este martes. / Juan Crarlos Muñoz

En el entrenamiento del domingo

Finalmente, tras presenciar la sesión que ha tenido lugar desde las 11:00 horas en el Estadio Benito Villamarín, la noticia llega precisamente por la continuidad en las ausencias. Johnny Cardoso no ha entrenado con el grupo. Sigue recuperándose de unas pequeñas molestias en el aductor con las que el cuerpo médico y el entrenador no quieren arriesgar lo más mínimo y no estará ante el Mallorca. Tampoco parece que vaya a hacerlo Sabaly, quien se ausenta también en la sesión de este domingo y deja como único lateral diestro a Héctor Bellerín, quien tendrá el apoyo de Ruibal.

Caso aparte es el de Marc Bartra, que completa el listado de cinco bajas junto a Carvalho e Isco. El catalán sigue siendo baja por una 'sobrecarga' muscular que ya lo ha tenido apartado del terreno de juego más de un mes. En las próximas horas hay posibilidades de que Pellegrini vuelva a dar detalles sobre la situación del futbolista y ver si verdaderamente es una sobrecarga o hay algo un poco más grave en el estado físico del central verdiblanco.

Sabaly disputa el balón con un rival. / AFP 7

Un partido clave

La realidad es que el encuentro es demasiado importante para los intereses de Manuel Pellegrini, que habla a partir de las 12:00h en rueda de prensa y así lo manifestará casi con total seguridad. Más allá de que las fechas sean demasiado prematuras para mirar con tanta constancia la tabla clasificatoria ,cuanto antes se acostumbre la plantilla a ganar y también a verse en la zona noble de la clasificación, mejor para todos. Los jugadores son conscientes de que si consiguen la tercera victoria consecutiva en su estadio, van a generar en los rivales una sensación de superioridad y respeto. Visitar el Benito Villamarín nunca debe ser fácil.

Se cierra por tanto la semana de entrenamientos en la que ha habido un momento simpático, el pasillo de honor a Romain Perraud, que ha celebrado su cumpleaños número 27. Mateo Flores ha sido el único jugador del filial que ha trabajado.