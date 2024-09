Alineación probable del Betis ante el Mallorca: ¿Descanso ante tal rueda de partidos?

SEVILLA/Este lunes, el Real Betis Balompié tiene un encuentro importantísimo ante el RCD Mallorca de Jagoba Arrasate en lo que será el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports. La importancia que tiene ganar tres partidos consecutivos en esta competición es altísima pero también de una dificultad enorme. Además, hacerlo en el estadio propio tiene una ventaja y un inconveniente. Se puede caer en la relajación y que se produzca un mal resultado, pero con la ventaja de poder acudir al empuje de la afición verdiblanca para poder sacar adelante un encuentro que, de conseguir vencer, enplazaría a los de Manuel Pellegrini a plazas importantes de la zona europea y con un puntaje considerable en los 18 primeros puntos repartidos.

Eso sí, UD Las Palmas el jueves, RCD Espanyol el domingo, Legia de Varsovia el jueves, Sevilla FC el domingo... El Tourmalet es bastante considerable y por ello en la apuesta que se realice sobre el once probable del Ingeniero este lunes, hay que tener en cuenta tanto a los lesionados, como a los que tienen molestias, como a aquellos jugadores que deben descansar para que en el futuro no se representen esos problemas físicos.

Natan y Diego Llorente, en un lance ante Yildirim en el Betis-Getafe del pasado miércoles. / E.P.

Las lesiones dificultan la rotación

En la portería no va a haber sorpresas. Habrá que esperar a la Conference League para ver si Rui Silva va a ser el portero en todas las competiciones o si Adrián San Miguel o Fran Vieites podrán tener una oportunidad. Eso sí, ante el Mallorca jugará casi con total seguridad y salvo lesión de última hora el portugués. En defensa sí se prevén algunos cambios. Bellerín debería alternar con Sabaly, que tiene muchas opciones de salir de inicio. Natan y Diego Llorente no tienen alternativa debido a la lesión de Bartra y el bajo nivel tras la lesión, de momento, de Nobel Mendy. En el perfil zurdo hay bastantes dudas. Ha habido momentos en los que parecía que Ricardo Rodríguez podría darle descanso a Perraud, pero el Ingeniero terminaba poniendo al francés debido a su altísimo nivel en las últimas fechas. Todo apunta a que volverá a jugar el galo y en la segunda parte entrará el suizo.

En el centro del campo tampoco hay mucho margen de maniobra. Marc Roca, con un nivel altísimo, es inamovible. La lesión de Carvalho y las molestias de Cardoso en el aductor llevan de nuevo a la titularidad a Sergi Altimira, que no defrauda de momento al chileno. En la mediapunta tampoco hay discusión. Lo Celso seguirá teniendo minutos para que vaya mejorando su estado físico y se acerque a poder disputar los 90 minutos.

Lo Celso muestra una camiseta de apoyo a William Carvalho / Europa Press

Una línea de ataque con muchas variantes

Manuel Pellegrini es de no tocar lo que funciona. LaLiga por un lado obliga a no juguetear demasiado con las rotaciones pero el estado físico de los futbolistas también habla por sí mismo. Abde en la izquierda debería ser otro fijo, pero el gran desgaste que acumula en los últimos partidos, unido al poderío que puede tener como revulsivo, lo podrían dejar como suplente en favor del Chimy Ávila. En derecha, sí repetirá Pablo Fornals mientras que en la zona de ataque se repartirán un puesto Bakambu, Vitor Roque y Aitor Ruibal. El congoleño tiene muy pocas opciones de tener minutos a no ser que el resultados sea muy favorable. Vitor viene de un gran esfuerzo ante el Getafe y Aitor de tener poca participación, por lo que al estar más descansado podría ser de la partida. Pero nuestra apuesta va por el brasileño y la continuidad que Pellegrini siempre intenta buscar en sus equipos.