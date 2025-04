Las cinco opciones del Betis para sustituir a Llorente tras su grave lesión

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha conocido en la mañana de este Martes Santo una noticia bastante negativa para lo que le resta de temporada al equipo de Manuel Pellegrini. No podrá contar en las siete jornadas de LaLiga que quedan y tampoco allá hasta donde llegue en la UEFA Conference League con Diego Llorente, el central más regular de todo el curso en Heliópolis. Tal y como expone el parte médico: "tras las pruebas realizadas a Diego Llorente se ha confirmado que nuestro jugador presenta una lesión tendinosa proximal en la musculatura isquiotibial izquierda de grado avanzado. El jugador será intervenido quirúrgicamente en Finlandia por el Dr. Lempainen y estará acompañado en todo momento por miembros de los servicios médicos del Club. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución del proceso".

Tal y como hemos contado en Diario de Sevilla, los tiempos de baja que se barajan en estos momentos indican que no volverá a jugar este curso, además de ciertas características propias de esta lesión. Es bastante parecida a la que en su día sufrió Bakambu en el derbi y que lo tuvo en el dique seco varios meses. Ahora se le abre al Ingeniero un abanico de opciones para intentar terminar de la mejor forma posible la temporada a pesar de este gran contratiempo.

Marc Roca celebra uno de sus goles ante la Real Sociedad / Europa Press

Marc Roca, la opción del primer equipo

Ya la temporada pasada debido a los problemas ocasionados en la plantilla con la salida de Luiz Felipe, Manuel Pellegrini tuvo que tirar del centrocampista catalán como solución de urgencia en el centro de la defensa. Un experimento que realmente no salió muy bien, ya que a pesar de que hubo ciertos momentos en los que tuvo buenas actuaciones, la realidad es que se notaba demasiado que no era su posición principal, que sufría mucho a campo abierto y que no era capaz de realizar las tareas el mismo nivel que venían dando sus compañeros en el centro de la zaga. Además, Marc Roca viene de terminar su proceso de recuperación de una lesión ósea recientemente.

Otro "integrante del primer equipo" es Nobel Mendy. Y las comillas llegan porque a principio de curso se vendió a este futbolista por parte de la dirección deportiva como el cuarto central del equipo verdiblanco, pero la realidad es que entre las lesiones y las pocas oportunidades, prácticamente no ha tenido minutos. Su rendimiento con el filial ha sido irregular, con buenos partidos pero también con errores groseros. La pasada pretemporada rindió muy bien y muchos de sus compañeros han repetido en varias ocasiones que tiene unas muy buenas condiciones.

Incluso puede aparecer la opción de retrasar a la zona de la defensa a Ricardo Rodríguez, cuyo rendimiento ha mejorado mucho en las últimas semanas, y subir a algún lateral izquierdo del filial (sólo Lucas Alcázar esta disponible ahora mismo).

Las dos opciones del filial

Además, en el equipo de Arzu hay otras dos opciones bastante interesantes y que no son extrañas para Manuel Pellegrini. Una de ellas es Sergio Arribas. En este diario pudimos hablar con él en una entrevista, representándose como un futbolista serio y con ilusión por repetir lo que ya hizo ante el RCD Mallorca en su debut en Primera División. Otro jugador que ha completado muchos entrenamientos con el conjunto bético es Rudy Kohon.

¿Cuál es el problema con ellos dos? Que ninguno puede jugar competición europea al no cumplir todavía los requisitos de la UEFA sobre el tiempo de estancia en verdiblanco.