Una de las citas más desaboridas

El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, consideró ayer que tienen que ser “más efectivos” porque el Betis es un equipo “que puede resolver el partido individualmente”. El técnico madrileño dijo en rueda de prensa que todavía no sabe cómo no ganaron ante el Celta y reconoció que “en el fútbol cuentan los puntos”. “Nos tenemos que hacer muy fuertes en casa”, incidió. “Ojalá no se nos vaya nadie más, pero cuando renové sabía que me iba a tocar construir el equipo”, asumió el preparador del Alavés, que desveló que esperan “uno o dos refuerzos en la defensa” e insistió en que tiene que llegar gente al equipo porque no tienen “suficiente para competir”. “Creo que vamos a ir de menos a más”, avanzó el entrenador, consciente de que “hay que construir el equipo”. “Veo al equipo al 50% de lo que puede llegar a ser, somos un equipo nuevo y muy joven”, asumió.