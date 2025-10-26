Las dos claves que reflejan el estilo de juego del Betis

El Real Betis Balompié se ha convertido para la opinión pública (al margen de los datos objetivos) en uno de los equipos de LaLiga EA Sports más divertidos de ver. Son muchas las voces del mundo analítico del fútbol las que, por ejemplo, en la previa del choque ante el Villarreal, hablaban de que se enfrentaban dos de los equipos más atractivos de la competición. Si se entiende la diversión en el fútbol como ese ida y vuelta y esa entrega de entretenimiento constante, posiblemente estén en lo cierto. Y es que en las últimas horas se ha difundido una estadística en redes sociales en torno al estilo de juego que está desempeñando el equipo de Pellegrini que permite darle una identidad, pero sobre todo también permite analizar a largo plazo con la vista atrás cómo ha ido mutando el estilo de juego del Ingeniero, dependiendo de los futbolistas disponibles en el plantel.

Los datos ofrecidos por Opta permiten ver a la perfección en el dibujo analítico cuál es la ubicación de los distintos equipos de la competición en función de la forma de jugar que tienen, o que al menos han demostrado durante las nueve (o diez, para algunos) jornadas que llevamos.

Un juego controlado a alta velocidad

La gráfica que aparece en el tweet incrustado analiza el juego de los equipos clasificándolos, por un lado, por su juego de más a menos directo y, por otro lado, cómo de rápido se realizan las progresiones desde el campo propio al campo rival. La velocidad y los pases por secuencia. En este caso, el Betis se coloca en una posición alta en torno a la velocidad en el juego y en las transiciones. Es el quinto equipo de la competición que más rápido va hacia adelante y progresa en busca de la portería rival. Eso ya le otorga una categoría clara: equipo muy ofensivo. Pero es que además, hay una segunda cualidad que también refleja esta tabla y que alude al cómo realiza el Betis esas progresiones.

Podrían hacerse con muy pocos pases y un juego muy directo, balones largos, pases en profundidad, progresiones individuales muy largas... Pero también pueden hacerse combinando. Dando pases y buscando la mejor forma de hacer daño al rival a través de la movilidad de la pelota. Ahí es donde se coloca el conjunto verdiblanco. Es el sexto equipo que más pases realiza por secuencia ofensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que combina la rapidez a la hora de buscar la portería contraria con un gran control del juego y el balón. Algo realmente complicado en el fútbol: dar muchos pases con acierto en un lapso corto de tiempo (con rapidez en la progresión).

Pablo Fornals, una de las claves en esto

En este estilo de juego, el de Castellón de la Plana es un futbolista importantísimo. Hay una estadística que muestra a los jugadores de LaLiga (los mejores) según las carreras que realizan hacia delante, buscando la portería rival, junto a la cantidad de pases progresivos que realizan en zona de peligro en el terreno de juego del otro equipo por 90 minutos. Que Pablo Fornals se sitúe en una posición baja en el número de conducciones pero en uno alto en el número de pases refleja perfectamente la anterior estadística del Betis.

Pocas conducciones largas y muchos pases, que además se dan en campo rival (por la rapidez con la que llegan allí) y, por tanto, se convierte con más asiduidad en juego peligroso con oportunidades de hacer gol.