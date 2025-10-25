Alineación probable del Betis ante el Atlético de Madrid: dos dudas en un once de gala

Afortunadamente para Manuel Pellegrini y todos los béticos, en la enfermería del conjunto verdiblanco sólo sigue quedando Isco Alarcón, que según las fechas que se manejan, no debería tardar en hacer trabajo sobre el césped en solitario antes de comenzar a tocar balón y luego pasar a trabajar con el resto de sus compañeros. El Betis recupera a Sofyan Amrabat para el choque ante el Atlético de Madrid de este lunes y además han tenido un día más de descanso al jugar en lunes, por lo que lo normal es que las pocas rotaciones respecto al once del Villarreal que pudiese haber, no se den con tanta normalidad.

Además, se debe tener en cuenta que el partido es totalmente trascendental y que el jueves se producirá el debut en Copa del Rey en un encuentro donde la unidad B volverá a estar en el césped incluso con algún canterano desde el inicio en Palma del Río.

Manuel pellegrini saluda al técnico del Genk, Thorsten Fink. / Olivier Matthys / Efe

Lo Celso volverá al once junto a Pablo Fornals

A pesar de que el choque contra el Genk no fuese el mejor partido de Giovani Lo Celso, lo normal es que en un partido de tanta trascendencia sea el argentino el que ocupe la titularidad en la mediapunta,desplazando así a Pablo Fornals a la zona del doble pivote junto a Sofyan Amrabat, donde podrá estar más liberado.

Abde y Antony estarán en los costados junto al Cucho, que será el nueve del equipo. El lateral diestro será de nuevo para Héctor Bellerín y uno de los dos centrales será Natan de Souza, que descansó en Europa tras jugarlo absolutamente todo desde hace varios meses. Pau López será el guardameta titular y las únicas dudas quedan en el costado zurdo y en el acompañante del central brasileño. Bartra aporta su experiencia junto a su gran nivel tras su regreso, pero es cierto que ya avisó Pellegrini de que su reaparición va a ser progresiva. Valentín Gómez viene siendo el mejor jugador del Betis junto a Fornals y Amrabat en el último tramo de tres o cuatro partidos.

Por tanto, el once probable del Betis ante el Atlético de Madrid es el siguiente: Pau López; Bellerín, Natan, Valentín, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Fornals, Lo Celso; Antony, Abde y Cucho Hernández.