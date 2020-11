El consejo del Betis casi triplica las retribuciones en el año de la Covid-19

En las cuentas que el Betis presentará el próximo 16 de diciembre a sus accionistas aparecen reflejadas las retribuciones del consejo, que han vuelto a incrementarse por segundo año consecutivo, aunque ahora con una elevada subida que ha multipicado por 2,8 ese gasto que ya aparecía reflejado en el balance verdiblanco, justo en el año de la crisis del Covid-19 y en el que se pidió un esfuerzo a los abonados.

"Durante el ejercicio terminado el 30 de junio de 2020 la remuneración que corresponde a las personas físicas que representan a la Sociedad en los órganos de administración de las sociedades en las que la Sociedad es persona jurídica administradora ha ascendido a cero euros, siendo la retribución recibida por asistencia a los órganos de administración de cero euros. Adicionalmente se ha retribuido a los miembros del consejo de administración, sueldos y salarios por importe de 688.425,22 euros (242.642,85 euros en el ejercicio terminado el 30 de junio de 2019)", se indica en el apartado 16, que hace referencia a los administradores de la sociedad, después de que en el consejo aparezcan responsables de área como Ramón Alarcón (director de negocio), María Victoria López (área social) o Rafael Muela (área médica).

Así, por segundo año consecutivo se elevan las retribuciones relativas al consejo, que a 30 de junio de 2018 significaban 186.523 euros para la entidad, una cantidad más de tres veces inferior a la actual. El consejo del Betis está formado por el presidente, Ángel Haro García; el vicepresidente, José Miguel López Catalán; y los vocales Ramón Alarcón Rubiales, Carlos González de Castro, María Victoria López Sánchez, José María Pagola Serra, Ozgur Unay, José María Gallego Moyano y Rafael Muela Velasco.

Además, en las cuentas se apunta que "la alta dirección ha sido retribuida por importe de 225.000 euros a 30 de junio de 2020 (214.285,72 euros a 30 de junio de 2019)" y que "durante el ejercicio 2019/2020 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los administradores por daños ocasionados en el ejercicio del cargo por importe de 33.968,00 euros. (55.728,60 euros en el ejercicio 2018/2019)".

En otros aspectos relacionados con los administradores, el balance apunta que "a 30 de junio de 2020 y 2019 la Sociedad no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de Administración, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía". De igual forma, "a 30 de junio de 2020 y 2019 no existen anticipos a miembros del Consejo de Administración".

"Los Administradores de la Sociedad han comunicado que no poseen participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. Adicionalmente, los Administradores han confirmado que no ejercen cargos o funciones en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad, ni realizan por cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad. En relación con los artículos 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores han comunicado que no tienen situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad", se señala también en ese apartado.