La convocatoria del Betis para la cita ante el Getafe en el Coliseum

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una lista de 22 jugadores de cara al partido de este sábado ante el Getafe, en el Coliseum, siendo la principal novedad el central Visus.

Antes la falta de efectivos en el eje de la zaga, Pellegrini ha citado a Visus, que suele entrenar habitualmente con la primera plantilla y jugar con el Betis Deportivo. No obstante, éste inicialmente partirá desde el banquillo, ya que el chileno ha indicado en la rueda de prensa previa al choque ante los azulones que Germán Pezzella será titular.

"Para mí lo ideal sería no usarlo, pero cuando tenemos tantas carencias en esa posición… Germán va a jugar mañana. Germán va a estar y va a jugar. Yo creo que un jugador no tiene problemas en jugar jueves y domingo, durante una semana, hacerlo en siete partidos en 21 días… Se ve la cantidad de lesionados que hay, más por edad es más lento recuperar. Son cosas que van sumando, pero vamos a ser positivos. Germán está iniciando este segundo ciclo y ojalá no tenga problemas", ha indicado el preparador verdiblanco.

También, Pellegrini ha dado el parte de bajas, siendo varias las ausencias del Betis para esta cita ante el cuadro de José Bordalás: "Mañana están fuera Fekir, Sabaly y Bartra. Está recién operado, quedan unos meses largos. A Nabil le faltan un par de semanas para recuperarse de la lesión muscular. Sabaly esperemos que se reintegre a los entrenamientos con el equipo el próximo lunes. El resto están citados, salvo Guido y Willian José, suspendidos".

La convocatoria al completo la componen los siguientes futbolistas: Claudio Bravo, Héctor Bellerín, Miranda, Pezzella, Abde, Borja Iglesias, Ayoze, Luiz Henrique, Rui Silva, William Carvalho, Juan Cruz, Rodri, Guardado, Abner, Marc Roca, Isco, Aitor Ruibal, Altimira, Chadi Riad, Fran Vieites, Visus y Assane Diao.