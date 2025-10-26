La convocatoria del Betis para recibir al Atlético de Madrid

Amrabat en el choque del Betis ante la Real Sociedad

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una lista de convocados de 23 jugadores en la que la principal novedad es la presencia de Sofyan Amrabat.

El marroquí, que no viajó por unas molestias a Genk, se encuentra en perfecto estado y está apto para el choque ante el Atlético. Bakambu, que finalizó el partido en Bélgica con unas mínimas dolencias físicas, también llega a tiempo a este choque ante los rojiblancos.

De esta manera, Pellegrini cuenta con todos sus futbolistas aptos, salvo Isco, que continúa con su proceso de recuperación. No obstante, Pablo García y Ángel Ortiz se quedan fuera de la lista.

La convocatoria al completo es la siguiente: Álvaro Valles, Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Altimira, Antony, Fornals, Chimy, Abde, Bakambu, Ricardo, Adrián, Valentín Gómez, Amrbat, Riquelme, Deossa, Cucho, Lo Celso, Marc Roca, Junior, Ruibal, Pau López.