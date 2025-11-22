La convocatoria del Betis para recibir al Girona

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una lista de 24 convocados para el encuentro de este domingo ante el Girona, siendo la principal novedad, como ya dejó claro en la rueda de prensa previa al choque, Isco Alarcón.

El costasoleño lleva ya varias semanas trabajando con normalidad y podría volver a gozar de minutos de juego tras superar la lesión sufrida ante el Málaga en pretemporada. También ha entrado en la lista Abde, pese a esos pequeños problemas de tobillo.

Así, la única ausencia es Pau López, teniendo el chileno a todos sus jugadores dispoinibles. No obstante, el preparador santiaguino tendrá que hacer un descarte antes del partido.

La lista es la siguiente: Valles, Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Altimira, Antony, Fornals, Chimy, Abde, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián, Amrabat, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Cucho, Lo Celso, Marc Roca, Isco, Junior, Ruibal y Pablo García.