Cucho Hernández: "Me encuentro bien físicamente, al cien por cien para Vigo"

Sevilla/El Cucho Hernández ha sido presentado este miércoles por la tarde como nuevo jugador del Betis en un acto emotivo en la ciudad deportiva verdiblanca en el que ha expresado su satisfacción por llegar a Heliópolis y su ilusión por ponerse ya a disposición de Pellegrini.

El Cucho ha tratado las siguientes cuestiones:

El Betis y otras ofertas

"Tenía ofertas de todo el muindo. Sí hubo varios intereses debido al trabajo que hice en Estados Unidos estos dos años y medio. En mi mente estaba hace menos de tres días seguir en el Columbus. Pero apareció esta gran oportunidad. Lo hablamos hace tiempo, pero apareció ahora y cuando Dios te pone algo así debes tomarlo. De verdad es una afición, un club y una ciudad que me encantan. Estoy muy feliz de estar aquí".

Fuera de la lista de la Conference

"Estoy tranquilo en ese sentido. Hubo poco tiempo de organizar todo, pero estoy a muerte con el equipo así no pueda jugar la Conference. Me hubiese encantado, pero estoy a disposición para lo que sea y espero pronto en Liga aportar al equipo".

Salida a la MLS y vuelta a la Liga

"Ir a la MLS con 22 años fue un paso complicado de tomar procediendo de la Premier League, pero fue una decisión personal. Necesitaba un respiro. No estaba feliz allí (Watford). Al final, si no estás feliz no puedes demostrar lo que vales. Fui con el convencimiento de romperla allí y volver. Gracias a esa mentalidad pude llegar a este gran club. Ojalá que sea una historia muy bonita de aquí en adelante".

Goles a marcar en el Betis este curso

"Sería complicado decir una cifra. He estado pensado, obviamente, pero ni siquiera he entrenado. Primero, tomar tiempo de conocer a mis compañeros y entrenar. Pero por supuesto la cifrra está en mi mente, pero la diré más adelante".

Diferencias entre LaLiga y la MLS

"Como saben, la MLS, de tres años para acá, ha mejorado mucho su nivel, no sólo futbolístico, sino en el sentido de nombres, de jugadores que están llegando. No es igual que LaLiga de España, pero en un par de años creo que estará muy cerca. Vengo de ser el segundo mejor jugador de la MLS por detrás de Leo Messi. Eso es un buen punto de partida para venir con mucha confianza. Con la experiencia que tengo, en España la historia será diferente. Soy un jugador diferente, con más experiencia y más preparado para esta prueba".

Estado fisico y en Vigo

"Hace un mes que empecé la pretemporada y ya estábamos terminando la última parte, que era de partidos. Me siento bien fisicamente, preparado para aportar, y si lo decide el míster, el sábado voy a estar al cien por cien. Ya estoy disponible para el equipo".

Referente

"Cuando estás en un club como éste sabes la responsabilidad que hay. Vienes a ganar todo, daremos todo para poder lograrlo. Personalmente mi ídolo me gustaba mucho el Kun Agüero. Era un gran refrente. Ahora mi referente soy yo mismo. Cuanto mejor sea, mejor va a ser para mí".