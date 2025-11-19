El Cucho se rinde a Isco: "Es el primero en presionar y en querer ganar, y eso nos lo contagia"

El futbolista del Betis Cucho Hernández ha explicado, en una entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, cómo ha vivido las últimas semanas tras pasar por una intervención menor. "No ha sido nada grave. He estado una semana haciendo poco y me ha venido bien para recuperar. Venía con algunas molestias y ahora me siento bien, bastante fresco y casi recuperado de la operación", ha afirmado.

El atacante también habló sobre la máscara de protección que ha utilizado en los entrenamientos: "Es mi primera vez con la máscara. Fue más una elección mía. Le dije al doctor que me la pusiera para sentirme más seguro. Es incómoda, pero decidí entrenar sin ella y ya no la uso más".

Los parones, un alivio en un calendario exigente

Respecto al parón liguero, el jugador reconoció que, aunque a los aficionados pueda resultarles incómodo, para los equipos es un respiro necesario: "Es verdad que para el aficionado es un poco molesto, pero para los equipos que jugamos tantos partidos en la temporada, tener esta semana viene bastante bien para descansar. Ahora llega un mes muy cargado de encuentros y este descanso nos ayuda a afrontarlo con ilusión".

Nueve partidos por delante

Preguntado por el exigente tramo que viene, fue claro: "La ilusión es grande. Sería lindo irnos a Navidad con buenas sensaciones y resultados. Solo pienso en el Girona. Lo demás es futuro; el equipo está centrado en ganar en casa y empezar este mes y medio con buen pie".

Balance: 14 partidos, 5 goles y 2 asistencias

El delantero valoró su rendimiento individual hasta ahora. "En lo personal, me gustaría llevar algún gol más, pero he podido aportar otras cosas al equipo. Cosas que tal vez no se ven, pero que son importantes. Me considero un ‘nueve’ que también ayuda. No pienso solo en mí". "Me centro en hacer bien mi trabajo. Si tengo que meterla, la meto. Pero no me estreso con eso", ha añadido.

Sobre su rol en el sistema de juego, apuntó: "Damos mucha importancia a los extremos. Nuestro juego es ir a banda, encarar, y yo trato de abrirles espacios y tirar diagonales. Intento mejorar en eso cada vez. De vez en cuando me giro y le pego yo; ha salido bien y estoy contento con mi balance personal".

El sueño de repetir una gesta europea

El delantero recordó el impulso que supuso la final europea de la pasada temporada. "Creo que es algo que el equipo lleva dentro. No lo hablamos mucho, pero todos sabemos que podemos lograrlo. Salimos a cada partido como si fuera el último. Compitiendo, trabajando juntos y con calidad, es difícil que este Betis pierda, y lo hemos demostrado". "Mientras trabajemos con humildad, podemos pelear algo bonito esta temporada", sentenció.

La vuelta de Isco

También tuvo palabras de admiración para Isco, que está recuperando su mejor nivel. "Se le ha echado muchísimo de menos. Es nuestro mejor jugador. Se le ve fuerte, confiado, con ganas. Es un líder muy positivo, el primero que quiere presionar y ganar. Cuando ves eso, te contagia". "Aún tiene que coger ritmo físico, pero la calidad sigue intacta. Su nivel siempre lo va a tener. Es magia cada vez que toca la pelota. Nos va a ayudar muchísimo", ha asegurado.

Deossa, un proyecto de futuro

Por último, analizó la situación de Deossa, que ha tenido un inicio complicado: "Ha sido un comienzo un poco difícil para él, pero estamos para apoyarlo. Confiamos mucho en él. Si el club hizo el esfuerzo por traerlo, es porque conoce las condiciones que tiene. Cuando coja minutos, nos ayudará mucho".