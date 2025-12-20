Deossa, ante su gran oportunidad en el Betis

Va sumando minutos Deossa con el Betis, acumulando titularidades tras un inicio irregular marcado por una lesión de tobillo y ahora, con las ausencias de Amrabat, con Marruecos en la Copa de África, y Marc Roca, lesionado con un esguince en el hombro, es el momento en el que debe dar un paso adelante. Ahora o nunca. Seguramente no tendrá una oportunidad igual para agarrar la camiseta titular, especialmente en un tramo de la temporada en la que, con el equipo vivo en las tres competiciones y con ausencias en su posición, Manuel Pellegrini tiene que tirar de él.

Ha jugado como titular los últimos tres encuentros, con el Dinamo de Zagreb, el Rayo y el Murcia, cada uno en una competición y no parece que termina de adaptarse a esa posición de mediocentro de contención, aunque sí que se nota su presencia a la hora de salir al ataque, ya que tiene más llegada que cualquier otro de los futbolistas con los que comparte posición. Y es que el colombiano no es un pivote, pero con Isco, Fornals y Lo Celso le toca reinventarse en un sitio más retrasado en el que el técnico le exige más trabajo defensivo que e creación.

Ante el Getafe puede volver a partir de inicio, ya que el preparador heliopolitano mantiene las bajas en el centro del campo.

El centrocampista colombiano fue una de las adquisiciones del mercado estival. Hasta México se trasladaron Manu Fajardo, director deportivo, y el CEO de la entidad, Ramón Alarcón, para amarrar una operación que se cerró en 13 millones de euros. Pero Deossa llegó con un problema en el tobillo que sólo le permitió jugar 62 minutos (contra el Athletic y el Levante) antes de recaer en el Ciutat de Valencia. Tardó más de un mes en volver a jugar y lo fue haciendo de forma intermitente, con Amrabat como titularísimo y Fornals, Marc Roca, Altimira o Lo Celso por delante en la rotación. Pero las lesiones le han abierto la puerta de la continuidad y de la titularidad.

“No tuve el comienzo esperado, pues llegué con una lesión. Obviamente no empecé de la manera que hubiera querido, pero voy sumando más minutos y a medida que van pasando los partidos y los entrenamientos voy encontrándome mejor", dijo Deossa, "muy agradecido a Pellegrini", porque desde que llegó han "hablado mucho". "Uno se desespera por no conseguir minutos, pero él siempre ha estado ahí hablándome y ahora me está dando la oportunidad. Ve en mí condiciones y cualidades para ayudar al equipo", dijo el jugador bético.

Para crecer hacen falta confianza y regularidad y es lo que el colombiano está teniendo ahora. Y es que sólo en diciembre ya ha jugado más que de agosto a noviembre. En este mes ha disputado cinco partidos, cuatro de ellos como titular, acumulando 353 minutos. De agosto a noviembre acumuló 322 minutos en nueve choques, cinco de ellos en noviembre cuando se recuperó de la recaída y empezó a tener más continuidad y apariciones en el equipo.

Deossa está ante su gran oportunidad. Su momento es ya. Con las bajas que hay en el centro del campo el cafetero debe convertirse en un jugador importante y necesita comprender lo que le pide Pellegrini en la posición en la que lo ubica. No es a la que está acostumbrado y exige un mayor esfuerzo físico de lo que estaba habituado, pero, como dice el técnico, los futbolistas deben demostrar por qué están en el Betis y para el colombiano puede ser ahora o nunca.