Un doble reto al cierre en el Betis

Tres días quedan hasta el cierre del mercado veraniego. Este año, más tarde que nunca, hasta el 1 de septiembre a las 23:59. Y el árbol se agita por todos lados. Los rumores se acrecientan sin que lleguen a nada más allá y la realidad es que el Betis tiene un doble objetivo de aquí a esa fecha: inscribir a los dos futbolistas que aún están fuera de la lista y que son importantes para Manuel Pellegrini, Willian José y Claudio Bravo, por un lado, y que el día 2 el técnico tenga a su disposición a todos los futbolistas que considera referentes para no debilitar una plantilla que ha iniciado la temporada ilusionando con juegos y resultados.

Un 3/3 en triunfos, un 9/9 en puntos, que dan aire a los dirigentes y cierto margen de maniobra porque, de momento, el Ingeniero se las ha aviado sin varios futbolistas que no han podido ser inscritos, haciendo los cambios justos para no desequilibrar al equipo y repitiendo once inicial en los tres partidos que se han disputado ya del presente campeonato. La política de rotaciones ha quedado, de momento, aparcada por obligación y su nueva filosofía está siendo que no se toca lo que funciona.

Sea como fuere, el Betis llega a este 30 de agosto con Claudio Bravo y Willian José, un jugador pro el que se pagarán 10 millones de euros para adquirirlo en propiedad, sin poder debutar todavía. Pocas dudas hay de que acabarán entrando, de la manera que sea, en la lista de LaLiga, aunque las vías y fórmulas se agotan y que se consiga no quiere decir que la gestión de este asunto haya sido negativa. Reconocer los errores y seguir trabajando para que no se repitan el próximo verano deberá ser el objetivo y no vender como un éxito el hecho de inscribir a todos los futbolistas.

El meta chileno podría ser inscrito y el delantero depende de que haya salidas

Es una de las prioridades, ya que aun con Loren y Dani Martín en la plantilla, no son éstos los recambios que el técnico quiere para la delantera y la portería. De hecho, el club sigue trabajando para buscarle una salida a Loren, por quien se han interesado equipos de Primera División y de Segunda y que sólo ha jugado poco más de un cuarto de hora en estas tres primeras jornadas, a pesar de ser el único recambio natural para Borja Iglesias en este inicio de temporada.

Sin embargo, no todo depende de encontrarle acomodo al punta marbellí, ya que eso por sí solo no bastaría para cumplir con el límite salarial impuesto por LaLiga. El otro señalado, sobre todo tras la inscripción de Guardado, es Paul, con contrato hasta 2024, con quien se negociaría para ampliarle el compromiso uno o dos años más en caso de salir cedido, aunque el jugador se ha mostrado reticente hasta ahora.

Más fácil parece que está el asunto con Claudio Bravo, sin que para ello tenga que producirse una venta. Detalles del contrato del chileno impidieron que su alta en la nómina de LaLiga pudiera producirse antes. Un obstáculo que está casi resuelto, por lo que alta está cercana, según Al final de la Palmera.

Tras las inscripciones de Luiz Felipe, que no estuvo en Mallorca al tener que cumplir una sanción que arrastraba de Italia, Guardado, Joaquín y Luiz Henrique por los avales presentados por Ángel Haro y José Miguel López Catalán, presidente y vicepresidente, respectivamente, Camarasa, que sigue su proceso de recuperación y fue renovado pese a seguir lesionado, sería el único que quedaría pendiente del mercado invernal.

Pero la otra pata del banco es no vender. Pellegrini lo ha dicho en cada comparecencia en la que tenía que hablar de fútbol y derivaba convirtiéndose en portavoz del club en el asunto de las no inscripciones. Si hay que vender para solucionar de un golpe todos los problemas, adelante, pero no pasa por vender para tapar un parche, ahorrar un sueldo y debilitar la plantilla. William Carvalho, un jugador que hace un año estaba en el disparadero de salida y que el curso pasado ya rindió a un extraordinario nivel, era uno de los señalados de forma velada en esas palabras del técnico. De momento, parece que el luso acabará su contrato con el Betis. También se quedan Guido Rodríguez y Guardado, que también han tenido opciones de salir. Pero quedan tres días de un mercado que, por fin, echará el cierre.