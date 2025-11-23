El efecto Isco en el Betis, ante el Girona

Por fin regresa la Liga después de otro largo y hasta cansino parón. Y el Betis comenzará un nuevo turno de partidos consecutivos recibiendo al Girona en una cita eclipsada por el regreso del gran capitán verdiblanco, Isco Alarcón.

El costasoleño entró en la lista de convocados tras dejar atrás, definitivamente, la lesión sufrida en La Rosaleda, siendo ésta una excelente noticia para el equipo dirigido por un Manuel Pellegrini, quien a partir de ahora empezará a ir dando minutos poco a poco a la estrella bética para que vaya alcanzando un buen tono competitivo después de tres meses lejos de los terrenos de juego.

Además, hoy toca un paréntesis en esa incertidumbre que engloba todo lo referente al futuro de El Ingeniero, cuyo nombre ya se ha coreado en más de una ocasión en el estadio La Cartuja, que rozará el lleno para esta cita, la primera de las tres en una semana que incluye un partido muy importante frente al Utrecht, de cara a dar un paso adelante bastante grande para acabar entre los ocho primeros en la Europa League; y el cierre de la misma con la visita a Nervión en el primer derbi de la temporada.

Los verdiblancos retoman la Liga en un gran ambiente, pues La Cartuja registrará una sensacional entrada

Y con el regreso de las competiciones de clubes, Pellegrini seguirá con su política habitual de rotaciones, teniendo en cuenta que llegan esos tres partidos en apenas siete días y toda la plantilla, salvo Pau López, está disponible. Así, de cara al posible once titular ante los gerundenses, Álvaro Valles apunta a la portería con una defensa compuesta por Bellerín, Bartra, Natan y muy probablemente Junior. Amrabat y Fornals formarían el doble pivote en el centro del campo, con Antony, Lo Celso y Abde, con alguna opción para Riquelme por esas molestias de tobillo del marroquí, por delante en la habitual línea de tres y el Cucho Hernández, arriba como principal referente. A partir de ahí, Isco podría tener minutos a lo largo de la segunda mitad. Un momento en el que a buen seguro la afición le brindará una gran ovación por su esperado regreso.

Probables alineaciones. / Dpto. de Infografía

El Betis tendrá delante a un Girona que trata de salir de la quema. El conjunto de Míchel, después de esa gran temporada en la que logró su clasificación para la Champions, ya dio un paso atrás el curso pasado en cuanto a rendimiento clasificatorio, y en el actual, se encuentra intentando salir de los puestos de descenso. Para ello, el técnico del cuadro catalán trata de mejorar la solidez defensiva, pues el Girona es junto con el Levante el equipo que más goles ha recibido en lo que va de campeonato (24). De hecho, los de Montilivi llegan a este duelo tras ganar por la mínima en la última jornada al Alavés (1-0) e intentarán cosechar otro resultado positivo en su visita al feudo bético.

A pesar de estar en descenso, el Girona cuenta con jugadores de calidad y Míchel confía en tirar hacia arriba

Para este duelo, Míchel tiene innumerables bajas por lesión, como son los casos de Daley Blind y Alejandro Francés. Sólo tiene cuatro jugadores disponibles: tres laterales, Arnau Martínez, que puede actuar en el eje de la zaga, Álex Moreno y Hugo Rincón, y un central, Vitor Reis. De hecho, Arnau y Álex Moreno fueron citados para el Cataluña-Palestina del pasado martes, pero finalmente el Girona decidió que no jugaran para evitar más posibles contratiempos. Tampoco estarán Lemar, con unas molestias; Vladyslav Krapyvtsov por un esguince, ni Portu, recién operado de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Así, Míchel tendrá que retocar el once, amén de ver si apuesta por un 3-5-2 o bien por una defensa de cuatro. Variantes para intentar hacerle daño a un Betis que con Isco, pese a que no está aún al cien por cien, es más Betis.