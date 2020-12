Del equilibrio y llegada de Guido a las yemas de Joel Robles

Dentro de un discreto nivel colectivo, despuntó en el Betis ante el Cádiz el partido que cuajó Guido Rodríguez, curiosamente el futbolista que en principio se iba a perder el encuentro por la extraña tarjeta amarilla que vio ante el Granada. El argentino fue clave en el paso adelante que dio el Betis en la segunda parte y encima plasmó la superioridad con el gol del triunfo. Lainez, que salió por Ruibal, obró como revulsivo en la acción del tanto, mientras que Joel evitó el empate al final al desviar con la punta de sus dedos el tiro de Negredo. Joaquín no estuvo cómodo en la izquierda.

Guido Rodríguez

Antes de su valiosísimo gol ya estaba siendo el mejor del equipo. Exculpado por Competición del extraño penalti en Granada que supuso su quinta tarjeta amarilla, el centrocampista argentino pudo mantener su puesto y el Betis bien que lo agradeció. Fue clave en la segunda parte para hacer la raya y sostener el progresivo acoso de los béticos. Si además marca el gol de la victoria...

Joaquín

Ubicarlo en la izquierda lo limita y no le quita su semblante crispado. El portuense no tiene ya mucho fondo físico y es lógico por su edad, pero aún se va cuando arranca, por calidad y por zancada, y raro es el partido en el que no firma alguna jugada de calidad, como la que picó ante Ledesma. No obstante, aunque hizo por aparecer en zonas interiores para conectar con Fekir, partir desde la izquierda limita su amplitud de registros.

Lainez

El valor de pisar el área y levantar la cabeza. El extremo mexicano salió por Ruibal, que no estuvo tan afortunado como en partidos anteriores, y aunque falló en el primer control, a la segunda que tuvo se coló hasta la cocina y tuvo la pausa y la claridad para otear y elegir la mejor opción, que no era otra que Guido Rodríguez, libre de marca, en el borde del área. Y gol.

Joel Robles

Tres acciones poco vistosas y claves. Esta vez el getafense estuvo al nivel que exige una portería como la del Betis. Acertó en tres jugadas que no fueron vistosas: en la primera parte, adelantándose a Malbasic en un balón largo cuando ya se iba solo, y ya en el tramo final, con 1-0, al rehacerse a un resbalón ante Choco y al desviar el tiro de Negredo.