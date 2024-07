En determinados aspectos el marketing se está comiendo al fútbol de siempre. Innovar no debería ser inventar. Y en la segunda equipación del Betis Hummel y el club han ido un paso más allá. Ya no es el uso de unas tonalidades que no se identifiquen en nada con el actual Real betis, sino que se ha querido innovar con el escudo y hay cosas, como los colores, el nombre y el escudo, con lo que no se puede jugar.

El club heliopolitano presentó su novedosa segunda equipación con un color ciertamente atrevido, un amarillo fosforito combinado con el negro más propio del Borussia Dortmund que podría encajar como tercera vestimenta, en la que se permiten más licencias y riesgos con la excusa de vender adaptándose a tiempos más modernos.

Pero chirría el escudo, una de las principales novedades por mucho que la entidad trate de explicar que se usa el primero en la historia del Betis, cuyo original se conserva en los archivos de la entidad y fue donado en marzo de 2000 por la familia de Herbert Richard Papá Jones, primer presidente tras la fusión de diciembre de 1914 del Betis Football Club y el Sevilla Balompié.

Sólo la corona es reconocible respecto a la identidad del actual Betis. Bajo ella un círculo en el que en oblicuo y con una línea transversal divide las dos palabras en un estilo de letra peculiar: arriba se lee Betis y abajo, Balompié. Seguramente ganaría mucho si fuera bordado y respetando los colores históricos y no una pegatina, que temporadas atrás se despegaba con suma facilidad, y con unnegro monocromático. Seguramente lo mejor de la camiseta sean los detalles por la misma en la que se puede leer Betis Balompie con esa tiopografía tan especialp or toda la camiseta.

Entre la afición ni la camiseta ni el escudo deja a nadie indiferente y para gustos, los colores. Aunque tampoco gustó mucho en Murcia cuando el Real Murcia sacó una de la misma marca casi idéntica en la campaña 2028-19. O más reciente incluso, la segunda vestimenta del Tenerife de la 2019-20, ya con el escudo monocromático en negro.