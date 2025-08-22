Todo sobre el estreno del Betis en La Cartuja: aparcamientos, autobuses, 'fan zone' y accesos

La temporada de LaLiga 2025 - 2026 ya ha comenzado y, después de un primer empate contra el Elche en el Martínez Velero, el Real Betis Balompié se enfrenta al Deportivo Alavés en el Estadio de La Cartuja este viernes 22 de agosto. Sevilla se prepara entonces para acoger el prometedor encuentro, que marca el inicio de una nueva etapa para el club en el recinto y que durará al menos dos años.

Ante la llegada de este evento, no son pocos los aficionados inundados de dudas sobre dónde aparcar, cómo llegar o cuáles son las fan zones reservadas. Todo aquel que ha asistido alguna vez a un evento en el Estadio de la Cartuja sabe de la dificultad de acceder y salir del mismo, así que hasta el propio club ha elaborado una plataforma informativa sobre el Plan de Movilidad a La Cartuja. A continuación, vamos a ver en detalle todas estas cuestiones, a través de una guía práctica para disfrutar de este primer partido y los que vengan después.

Aparcamientos gratuitos en La Cartuja y cómo acceder

Esta explanada, normalmente usada por autoescuelas para clases prácticas, servirá de aparcamiento. / Juan Carlos Vázquez Osuna

Con el fin de facilitar la movilidad en la zona, el Estadio de La Cartuja ha dispuesto una serie de bolsas de aparcamiento gratuitas para los aficionados que se desplacen en coche. La única condición de acceso es efectuar una reserva previa, a través de la página web oficial del Real Betis Balompié, puesto que el aforo es limitado. el tíquet, imprescindible, llega por correo electrónico y debe coincidir con el coche y la matrícula en el control de acceso. Además, el personal de seguridad podrá solicitar el DNI del conductor para verificar la reserva.

Así, se han habilitado varios aparcamientos en la zona:

Motocicletas y VMP : acceso por todas las vías abiertas al tráfico hasta la parte inferior del viaducto.

: acceso por todas las vías abiertas al tráfico hasta la parte inferior del viaducto. P.1.1 : reservado para personas con movilidad reducida y personal de staff .

: reservado para . P.1.2 : buses acreditados de peñas de aficionados .

: . P4, P5 y P6 : aparcamiento con acreditaciones .

: aparcamiento con . P7-Sur : acceso por la avenida de Carlos III , frente a la calle Gregor J. Mendel .

: acceso por la , frente a la calle . P7-Norte : acceso por la glorieta de RTVE en la S-20 .

: acceso por la . P8.1 y P8.2 : acceso desde Carlos III por la calle Hermanos d’Eluyar .

: acceso desde por la . P8.3 y P8.4: acceso desde Carlos III por la calle Gregor Mendel.

Además, el parking del centro comercial Torre Sevilla también será gratuito para los béticos durante un período máximo de tres horas. Los aficionados deberán presentar únicamente el abono o la entrada del partido y, por el pago de dos euros, contarán con cuatro horas más de aparcamiento.

Para facilitar la llegada escalonada de aficionados, estos parkings abren a las 17:30 horas. En los parkings P7 y P8, el servicio de control se mantendrá operativo hasta la 1:30 horas. Después de esa hora será posible retirar los vehículos, aunque ya sin personal en la zona.

Para evitar aglomeraciones y facilitar la llegada de los aficionados, se recomienda priorizar el transporte público y respetar los dispositivos de regulación del tráfico.

¿Cómo llegar al Estadio de La Cartuja en Autobús?

Independientemente de la posibilidad de acceder en coche al recinto, los asistentes al encuentro cuentan con numerosas opciones de transporte público. Entre ellas, la red de autobuses. Así, con motivo del comienzo de la temporada futbolera, Tussam estrena este viernes los servicios especiales al Estadio de La Cartuja.

Según ha comunicado la compañía, habrá 36 autobuses en exclusiva, repartidos entre la línea 2 (Heliópolis - Virgen del Rocío - Polígono San Pablo - Puerta de Triana) y las circulares C1 y C2, así como también tres nuevas lanzaderas. Además, "para agilizar la salida, los servicios especiales serán gratuitos a la finalización del encuentro".

En ese momento, los asistentes deberán dirigirse a una de las tres paradas exclusivas: Juan Bautista Muñoz - Escuela de Ingeniería (línea 2); Camino de los Descubrimientos - Laboratorios de Ingeniería (línea C1); y Américo Vespucio - CSIC (línea C2). En cuanto a las tres lanzaderas gratuitas, partirán de las inmediaciones del Estadio a la estación de metro de Blas Infante - Aparcamiento P1, Sevilla Este y Barqueta.

También es posible acceder al estadio de La Cartuja mediante la línea C-2 de Cercanías de Renfe, que une Santa Justa con la Isla de La Cartuja y tiene una parada a poco metros del campo de fútbol.

A la Cartuja en tren

La entrada del apeadero de Renfe, al que llegarán los trenes especiales desde Santa Justa. / Juan Carlos Vázquez Osuna

El Real Betis y RENFE han alcanzado un acuerdo de colaboración que permite reforzar la línea C-2 de Cercanías, que une Sevilla Santa Justa con las estaciones de San Jerónimo y del Estadio, situada a apenas 200 metros de la nueva casa verdiblanca.

La medida incluye un servicio especial en los partidos nocturnos, con dos trenes que partirán desde la estación del Estadio 30 y 40 minutos después de la finalización de los encuentros hacia San Jerónimo y Santa Justa.

Conexiones garantizadas

Una vez en Santa Justa, los viajeros disponen de enlace con la línea C-1, que comunica con estaciones de la capital y del área metropolitana como Lora del Río, Guadajoz, Los Rosales, Cantillana, Brenes, El Cáñamo, La Rinconada, San Bernardo, Virgen del Rocío, Jardines de Hércules, Bellavista, Dos Hermanas, Cantaelgallo y Utrera.

El acuerdo establece que este servicio especial nocturno entre el Estadio y Santa Justa, así como las conexiones de la C-1, será gratuito para los aficionados.

Fuera de estos servicios reforzados, RENFE aconseja consultar la disponibilidad de trenes de ida y vuelta en su página oficial, para garantizar la movilidad de los aficionados hacia sus respectivos barrios y municipios.

Restricciones y cortes de tráfico

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado asimismo de que se aplicarán cortes de tráfico rodado para garantizar tanto el buen desarrollo de los encuentros como la seguridad de los asistentes.

Las medidas de regulación de accesos contemplan restricciones en varios puntos estratégicos del entorno del estadio, limitando el paso únicamente a taxis, vehículos VTC, autobuses urbanos de TUSSAM, motocicletas, bicicletas y patinetes.

Zonas restringidas al tráfico

Puente de la Barqueta .

. Calle José Gálvez , desde Puerta de la Barqueta .

, desde . Avenida Álvaro Alonso Barba , desde la Glorieta Beatriz Manchón .

, desde la . Calle José Gálvez, desde Juan Bautista Muñoz.

Zonas cortadas al tráfico

Glorieta Beatriz Manchón : corte total en la salida oeste.

: corte total en la salida oeste. Glorieta José Luis Manzanares Japón: corte total en la salida norte hacia el Camino de los Descubrimientos.

'Fan zone' para los aficionados del Betis

La salida del hotel, con la carpa al fondo. / Juan Carlos Vázquez Osuna

Por supuesto, los seguidores del equipo verdiblanco cuentan con una Fan zone, situada frente al Estadio de La Cartuja, donde también podemos encontrar un espacio para la venta ambulante y los 'food trucks' habituales en las inmediaciones del Benito Villamarín que también se mudan a esta nueva ubicación.

Será este el punto de encuentro para los aficionados, antes y después del partido. Además, está especialmente acotada bajo una carpa banca, creando así un ambiente en el que tomar algo y disfrutar de una afición compartida. Por si esto fuera poco, en la misma zona se encuentra la tienda oficial del Betis.

Puertas de acceso al Estadio de La Cartuja

Tres niños, todos socios del Betis, juegan a la pelota ante la fachada de Preferencia. / Juan Carlos Vázquez Osuna

La intención en todo momento es que la entrada y salida de los asistentes se realice de la manera más fluida posible. Por ese motivo, el Real Betis Balompié, el Ayuntamiento de Sevilla y la organización del Estadio de La Cartuja han diseñado un plan estratégico de accesos. Así, las puertas se abrirán dos horas antes del encuentro, con el fin de evitar aglomeraciones a última hora.

En la misma línea, existen 14 accesos principales para los aficionados, mientras que otras dos puertas están reservadas para situaciones de emergencia. Una vez finalizado el partido, se procederá al desalojo del recinto en un tiempo estimado de 45 minutos.