De la evaluación incompleta a Fekir al estado de indefinición de Borja Iglesias

Primera derrota del equipo bético después de trece jornadas anteriores invicto, aunque el empate del Rangers contra el Aris Limassol permite que el empate en el Benito Villamarín le baste a la escuadra de Pellegrini para clasificarse, no así para el puesto, para que el necesitará ganar inicialmente para no depender del resultado del Sparta Praga en Chipre.

Fekir | Demasiado lejos de su nivel, no se le puede juzgar

Había expectación por comprobar qué podía ofrecer el francés en su primera titularidad después de su grave lesión. Sin embargo, el medio tiempo que disputó en Praga, donde debió ser sustituido por un golpe en la cadera, no sirvió para una evaluación rigurosa. Sí es evidente que carece aún de ritmo, pero el toque no lo ha perdido, ni la intuición.

Assane Diao | Salvo problema físico, fue raro que saliera

El extremo volvió a la titularidad en Praga y fue el futbolista del Betis que le creó más problemas al Sparta Praga desde el minuto 1 hasta que fue sustituido cuando había pasado a jugar por el medio tras la entrada de Luiz Henrique. Sin embargo, en la acumulación de delanteros por el medio en el tramo final, Pellegrini decidió prescindir de él para meter a Willian José. Salvo que tuviera algún problema físico o cansancio, fue raro que se fuera.

Borja Iglesias | En una de esas fases en las que no tiene ‘feeling’

Su situación no tiene nada que ver con aquel futbolista que en su primera temporada no transmitía absolutamente nada, que parecía que se le había olvidado jugar y estaba con la confianza en los mínimos. Sin embargo, está claro que no está pasando tampoco por su mejor momento, las que antes metía ahora se topan con el portero rival.

Isco | Le perjudicó que se fuera del campo Guardado

La actual estrella bética entró en el campo en el lugar de Fekir tras los problemas del francés en la cadera después de recibir un rodillazo del rival. Y Isco le dio dinamismo inicialmente al juego, incluso tuvo dos buenas ocasiones de marcar, en una de ellas la sacó un rival entre los tres palos y en la otra se envenenó un centro que estuvo a punto de entrar. Paradójicamente, cuando Pellegrini quitó a Guardado y lo retrasó a él para tener a más hombres arriba le costó más y perdió incluso algunos balones.