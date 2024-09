Fekir reconoce lo que hizo contra el Elche: "Yo sé que para mi rodilla no estaba bien seguir"

Tal y como se ha podido comprobar en las últimas horas y en las últimas comparecencias de Nabil Fekir en los medios oficiales del Real Betis Balompié, su salida ha dolido mucho. No sólo a los aficionados, cuya pena se ha mostrado en masa en redes sociales con innumerables mensajes. O en el club, con las emotivas palabras que tanto entrenador, como compañeros, presidente y director deportivo han tenido para él. También para el propio Fekir ha sido una despedida dura, como se le ha podido ver en estos vídeos, en la que además ha podido repasar muchos aspectos importantes que le han ocurrido a lo largo de estos cinco años que ha vestido la camiseta de las trece barras. Uno de esos acontecimientos fue la fatídica lesión que sufrió en Elche, allá por febrero de 2023, que le tuvo alejado de los terrenos de juego cerca de 9 meses.

Una rotura de ligamento cruzado en la rodilla es la lesión más dura y por desgracia cada vez más común que puede sufrir un futbolista. El proceso de recuperación es largo, tedioso y además provoca problemas en otras zonas del cuerpo al debilitarse la musculatura. No era la primera que sufría lamentablemente, conocía su cuerpo, y así ha contado cómo sucedió todo: "Me di cuenta, me di cuenta directamente".

Nabil Fekir, muestra sonriente la última Copa del Rey cosechada por el Real Betis. / RBB

El equipo, lo primero

A pesar de que atendiendo a la realidad, fue una negligencia por parte del futbolista, ya que el alcance de la lesión podría haber sido menor y por ende, también su tiempo de recuperación, dice mucho de la personalidad y la forma de ser de Nabil Fekir lo que hizo aquel día: "Como que hay algo que no es normal, que no es normal. Pero cuando estás en el campo y vamos perdiendo, creo, 2-1, no sé. Yo quería… Yo sé que para mi rodilla no era bien seguir, ¿sabes? Pero en el campo quería ayudar al equipo para remontar. Y al final ganamos ese partido 2-3. Pero sabía que tenía algo grave".

Un acontecimiento que directamente destrozó su año. A la pregunta de si había sido un año duro para él, respondió lo siguiente: "Muchísimo, normal. Una lesión de tres, siete, nueve meses. Cuando no haces lo que más te gusta, estás un poco triste. Pero eso también es parte de la vida de un futbolista. Los momentos buenos, los momentos más malos, las lesiones... Y tiene que estar fuerte tu cabeza".

Fekir se duele de su rodilla izquierda en el partido contra el Elche. / DAZN

Manuel Pellegrini, un pilar fundamental

La figura del entrenador es siempre bastante importante para la mayoría de los futbolistas, pero en el caso de Fekir y Pellegrini, esto se extrapola a niveles altísimos. El jugador lo tiene en alta estima: "No te voy a decir como mi padre, porque yo tengo a mi padre, pero me ha dado mucha confianza. Me ha dado el brazalete de capitán también. Es una responsabilidad grande aquí en el Betis. Y siempre, como te he dicho, todo el mundo aquí me ha tratado súper bien. Solo tengo palabras de agradecimiento a la gente. Y, como te he dicho, me voy contento".

Estas fueron las últimas palabras del chileno sobre su ex estrella: "Más que entrar en los motivos y causas, se nos fue un jugador importante. El club pagó muy bien porque era un campeón del mundo, desgraciadamente el último año tuvo esa lesión que le impidió prácticamente estar en el equipo. Este año ya venía mejorando mucho. Siempre que se va un jugador como Nabil (Fekir) es una pérdida, pero es factible que se vayan este tipo de jugadores. Creo que lo vamos a reemplazar con un jugador de jerarquía (Lo Celso)".