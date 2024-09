Nabil Fekir se despide emocionado: "Que sigan animando, porque no se imaginan la fuerza que dan a los jugadores"

SEVILLA/La marcha de Nabil Fekir al Al-Jazira SC ha sido bastante dura, tanto para él como para los aficionados verdiblancos como para los integrantes del propio club y la plantilla. Al margen de la buena cantidad de dinero que deja en las arcas del club y de lo que libera en el límite salarial (algo que ha mejorado mucho la situación económica del club), el franco argelino deja un hueco casi irremplazable en los corazones de absolutamente todos los béticos. Eso sí, Sevilla y el equipo de La Palmera también se ha ganado una parte importante del corazón de un futbolista muy especial, único, que siempre ha demostrado un compromiso excelso y que, sin duda, ha ejercido a las mil maravillas como capitán.

Esa emoción la ha mostrado, con creces, en la entrevista que le han realizado los compañeros de RTV Betis a modo de despedida. En ella habla de muchos temas: su lesión de cruzado, la importancia de Pellegrini, su sentimiento por el Betis, por el aficionado bético... Sus caballos, sus gallinas... "son muchas las cosas que va a dejar en Sevilla y va a visitar en el futuro". "Lo voy a echar de menos. Estoy seguro, como has dicho, cinco años no se olvidan así", comentaba. También dejó caer que el verano no va a ser el momento en el que más tiempo pase en Abu Dhabi: "No lo conozco bien, pero la gente dice que es una ciudad muy bonita para vivir y que, menos en verano, el tiempo está perfecto".

Nabil Fekir durante el encuentro ante el Deportivo Alavés / Europa Press

Un amor incondicional del beticismo

Hay personas que han llorado, se han emocionado, han sentido tristeza, nostalgia y pena con la marcha de Fekir. Sus redes sociales se han colmado de mensajes y peticiones para que no se marchase... Pero la decisión estaba tomada: "Me han mostrado cariño, como me querían. Y yo solo les puedo agradecer, decirles que siempre he dado todo aquí y que me voy orgulloso". Realmente fue algo inesperado, porque él tenía su mente en el Betis: "No es cuestión de horas, pero se hace rápido esa cosa. Yo tenía la mente aquí, en el Betis. Pensaba que iba a ser toda la temporada. Y de repente te llega una oferta, te llega oportunidad, lo hablas con la familia y con el club también. Y se hace. Siempre me ha ayudado el club, me trataron muy bien siempre y en ese punto sólo les puedo agradecer".

Y ese amor incondicional también lo ha tenido con la ciudad de Sevilla, de la que se enamoró: "Directamente. Por todo aquí, ¿sabes? Por cómo está la gente. La gente está muy alegre. La gente vive el fútbol al 200%. Un estadio muy bonito. Hay pocos estadios así, con un ambiente así. Hay muy poco. Y el clima, los campos, todo está aquí para estar feliz".

El Betis, te atrapa y no te suelta

"Sí, sí, el Betis es muy especial. Muy especial. Como has dicho, cuando te coge el Betis, es algo muy bonito. Porque, donde viajamos, donde vamos fuera, un país frío, lejos, había afición del Betis. Había gente para animarnos en todos los sitios. Y eso creo que se ve muy poco", comentaba sobre la afición que siempre lo ha apoyado.

Y es que aunque él diga lo contrario, Nabil le ha dado muchísimo al Betis a lo largo de estos cinco años: "El Betis me ha dado más que yo he dado al Betis. Porque el Betis estaba antes y va a seguir después de mi salida. Pero siempre deseo lo mejor a este club. Deseo lo mejor, que siga ahí arriba en la clasificación, ojalá gane más títulos.Y cuando la gente te ve y te dicen palabras bonitas, siempre a todo el mundo le gusta".

Para terminar, mandó un último mensaje a su afición: "Gracias por todo. Que sigan cantando y gritando. Porque no se imaginan la fuerza que dan a los jugadores en el campo. Gracias a todos".