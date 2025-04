Félix, del coma al "sueño de defender las 13 barras": "Podía despertar o quedarme vegetal"

Su familia llegó a temer por su vida mientras él jugaba su partido partido más importante en coma inducido. "Podía despertar o quedarme vegetal", se sinceró Félix Garreta, recuperado ya completamente de aquel fatídico accidente que casi acaba con todo y ahora, tras debutar de nuevo con el filial del Betis, sueña con "pisar el Benito Villamarín representando a las 13 barras".

El central, en una entrevista a los medios oficiales del club, contó por primera vez cómo ha sido su recuperación y el difícil camino, "dando pequeños pasos" en su recuperación desde que despertó. "Sinceramente no sabía hasta qué grado llegaba lo que me había pasado. Cuando me desperté incluso miré cuándo empezaba la pretemporada, porque no era consciente de lo que me me había pasado, aunque al cabo de unos días empecé a entender que lo que me había pasado no era algo normal", explicó.

Cosas del destino, fue el propio fútbol, el que lo llevó a esa situación. Titular en el Amorebieta en Segunda División, con el que estaba cuajando una gran campaña, una inoportuna sanción lo desencadenó todo. La semana anterior al accidente jugué con el Amorebieta y me sacaron tarjeta roja, por lo que no jugaba la siguiente jornada. Decidí irme a casa a celebrar mi cumpleaños con la familia y amigos, pero ese mismo día que viajé me desmayé bajando las escaleras en casa y me di un fuerte golpe en la cabeza. Los médicos me dejaron en coma inducido. Fue una situación bastante fea", relató el juagdor verdiblanco, consciente ahora del sufrimiento de su familia: "Los que lo pasaron peor fueron mis familiares y gente cercana que fue a verme. Yo no estaba consciente y ellos sabían todo lo que me pasaba. Los doctores les dijeron que mi vida estaba en peligro, pero había dos posibilidades: despertar o quedarme en estado vegetal. Hacer vida normal ahora es casi un milagro".

Pero Félix siempre tuvo el fútbol en mente. "Una de las primeras cosas que dije fue a mis padres. Pregunté dónde estaba, porque no era consciente de absolutamente nada. No sabía qué había pasado ni en qué día estábamos. Después de estar esos 20 días en coma conseguí despertarme, pero no era consciente de nada. Después de una semana,a partir del día 21, empecé a entender lo que pasaba y comencé a recuperarme".

"Durante esos meses en los que todavía no podía jugar al fútbol pasé por días de todo tipo. Unos en los que estaba muy contentos y otros en los que me sentía muy enfadado conmigo mismo, porque cosas que antes hacía fácilmente, cotidianas, del día a día, me costaban o mucho esfuerzo o directamente no las podía hacer. A lo mejor pasaba media hora y no me acordaba de lo que había comido. Podía saludar a alguien y al cabo de 10 minutos no acordarme", recordó el protagonista, que incluso en las peores situaciones trata de sacar lo mejor: "Veo a mi familia, amigos y pareja igual que los veía antes, pero ellos a mí no me ven de la misma forma. Siento que me tienen más cariño, más aprecio, es lo que noto y lo agradezco mucho. Soy muy feliz y sólo puedo darle las gracias a mi familia. De todo hay que sacar el lado positivo. Esto me ha enseñado a valorar las cosas mucho más. Valoro el triple las cosas, los detalles como un simple saludo. Estaré eternamente agradecido a los médicos y fisioterapeutas que me trataron".

Félix Garreta entrena con el primer equipo

Ahora Félix mira al futuro con ambición. "Volver a jugar al fútbol es algo que siempre tuve en la cabeza, aunque en algún momento pensé que ya no podría volver a correr", indicó el defensa, que agradació también esos mensajes de apoyo que recibió del beticismo: "A la afición del Betis sólo puedo darle las gracias. Indirectamente me ayudó muchísimo".

Fueron sólo unos pocos los que jugó contyra el Yeclano, pero sabe el futbolista que es el primer paso. "El hecho de volver con el equipo y jugar algunos minutos ha sido muy importante. En los últimos meses sólo fueron noticias buenas. Mi reto es volver al punto en el que estaba antes. Aún no lo he alcanzado, pero estoy en el camino y mi objetivo, por suerte, sigue siendo el mismo, llegar a lo más alto y quedarme ahí. Pero he tenido que ir dando pasos pequeños en este tiempo. Ahora estoy más tranquilo porque veo que los resultados van llegando, pero ha sido duro llegar hasta aquí".