Fornals: "Espero que éste no sea el mejor momento de mi carrera"

Debía tener más descanso, pero la lesión de Isco y Amrabat hizo que Fornals entrara muy pronto para despertar al Betis del shock inicial con su fútbol. El castellonense es uno de los motores del cuadro verdiblanco y una vez más fue clave en el triunfo del equipo heliopolitano.

"Ojalá sea lo menos posible para los dos. Amrabat es más duro que una piedra y todo el que pase cerca de él se lleva alguna. El fútbol nos gusta tanto porque siempre pasan cosas nuevas. Es algo atípico y espero que sea lo menos posible para los dos. Si alguien sabe lo que es la resiliencia y trabajar en silencio es Isco. Ha sido un partido extraño. No es normal que se lesionen dos compañeros a la vez. Pero el equipo se ha repuesto para sacar el partido adelante. Es bueno llegar al derbi con un triunfo. Espero que sea o menos posible por el bien nuestro y el de ellos", dijo Fornals sobre la desafortunada acción al comienzo del encuentro. "El triunfo nos deja ya dentro de los ocho primeros, que es importante con lo cargado que está el calendario. Y ahora a pensar en el derbi", añadió.

Pese a su buen momento, Fornals es ambicioso y no quiere bajar el nivel: "Espero que éste no sea el mejor momento de mi carrera. Me encuentro muy bien, trabajo mucho para estar así y los compañeros me dan esa confianza para intentar hacer un fútbol que me parece el correcto".

Con la victoria ya en el bolsillo es el momento de pensar en el duelo frente al sevilal del domingo, teniendo claro que "el derbi no es un partido más". "En Sevilla hay muchos días importantes, pero el derbi está marcado en el calendario. Iremos a hacerlo lo mejor posible y a dar una alegría a los nuestros. Es un partido muy bonito, de los que sueñas jugar desde pequeño. Son partidos para los que no se necesita motivación extra".