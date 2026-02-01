Fornals: "De momento, recuperamos la quinta plaza"

El centrocampista Pablo Fornals, autor en el tramo final del partido del 2-1 con el que el Betis se impuso este domingo al Valencia, ha señalado que "de momento" recuperan "la quinta plaza y ojalá sigan viniendo cosas bonitas en la Copa", en alusión al partido del próximo jueves, también en La Cartuja, ante el Atlético de Madrid.

"No sé si es un gustazo (su gol) porque ha llegado muy al final, pero encantado de meterlo yo", dijo el castellonense tras el partido a Movistar, además de explicar su suplencia y el hecho de salir en la segunda parte.

"El calendario está muy apretado y se va notando en el cuerpo. El míster -el chileno Manuel Pellegrini- sabe quién debe jugar o no", subrayó.

El centrocampista, aseguró que "siempre" ha "metido goles" y que su celebraron fue por unos "cánticos racistas a un compañero, que en otros equipos acaban con sanciones, y era reivindicar a un compañero que viene de otro país como Abde".