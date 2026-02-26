Fornals y Ricardo Rodríguez, confianza en el derbi pero con prudencia

Cada vez queda menos para el derbi y la tensión y ganas va a más. El Betis encara la cita en un buen momento después de sumar 10 de los últimos 12 puntos en juego con tres triunfos y un empate, pero la racha positiva no hace más que aumentar la responsabilidad en una plantilla que confía en sus posibilidades, aunque con la prudencia lógica ante lo que supone un duelo contra el eterno rival.

"Una vez acabado el partido previo al gran derbi ya se respira en la ciudad ambiente de fútbol y todo el mundo te recuerda lo que tienes que hacer o lo que quieren que hagas. Tengo ganas de que llegue, el equipo está en buen momento y lo afrontamos con muchas ganas", dijo Fornals en los medios del club, insitiendo en que "el equipo está en una línea muy buena". "Nos sentimos cómodos encontrando un estilo bastante definido dentro de las características que tenemos. Llevamos una buena racha con buenos resultados. Es un partido muy importante para los dos equipos, los clubes y la ciudad. Siempre se afronta este duelo con más motivación por lo especial que es, ya que parece una final quieras o no porque así te lo hacen sentir por las calles", recordó.

El castellonense habló sobre ese nuevo dibujo en el centro del campo, pero puso en valor el trabajo de todo el grupo. "Fidalgo venía con mucho ritmo y ha entrado muy bien. Pero ahí están también Deossa y Sergi Altimira. Estamos todos enchufados, con ganas de ayudarnos unos a otros y que los entrenamientos nos sirvan a todos para mejorar. No es fácil que repita el míster tanto un once inicial y que la gente siga viniendo con esas ganas y fuerzas para remar juntos hacia el mismo sitio", dijo el futbolista, deseoso de repetir la actuación del choque de la primera vuelta: "Ojalá se repita el partido de la primera vuelta. Ganas no me faltarán", dijo el protagonista, seguro del impulso que recibirán desde la grada el domingo: "Cualquier tipo de dudas que se tuviese al principio por cómo fuese nuestra estancia en La Cartuja se disipa cada día con miles y miles de aficionados apoyándonos en La Cartuja", afirmó Fornals, feliz en la ciudad y en la entidad heliopolitana: "Me hacen sentir como uno más de aquí y mis hijos están enamorados del club y de la ciudad".

Para Riacrdo "no hay favorito"

También habló en RTV Betis Ricardo Rodríguez, que apunta a lateral zurdo titular. El internacional suizo es consciente de que "será un encuentro difícil", pero está preprado para actuar en un "partido bonito para jugar". "Yo quiero jugar siempre y es el míster el que decide al final. Me centro en entrenarme y hacer las cosas bien cuando me toca, pero mientras más competencia haya es mejor", indicó.

El defensa desconfía de la clasificación y los estados de forma, porque "en un derbi nunca se sabe". "Pueden pasar muchas cosas y da igual cómo esté el Sevilla o nosotros. Es un partido en el que pueden pasar muchas cosas. Para mí no hay favorito. Es un derbi y nunca se sabe. El Sevilla puede perder cinco o seis partidos y llega el derbi y todo cambia. El derbi para mí es 50%-50%, hay que estar concentrados y hacer las cosas mejor en el partido. Meter el primer gol seguro que ayuda en un partido bonito y difícil", apuntó desde la experiencia. Y añadió sobre otros duelos de rivalidad que ha disputado: "Son similares, pero cambia un poco en la forma de vivirlo. Aquí la afición es muy caliente. La gente te para y uno siente que es un duelo muy importante para los béticos".

"Estamos haciendo las cosas bien y así tenemos que seguir porque ahora viene también la Europa League. Ahí da igual quién nos toque. Con el Nottingham Forest ya jugamos y prefiero otro para cambiar", dijo Ricardo Rodríguez, feliz en Sevilla: "Mi familia está a gusto y veremos qué pasará", dijo sobre el futuro en el que vislumbra el Mundial: "Creo que jugar cuatro Mundiales es algo que no han hecho muchos jugadores. Ojalá pueda disputarlo, sería algo muy bonito. Lo primero es terminar bien con el Betis y ya veremos qué pasa con Suiza.