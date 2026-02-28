DIRECTO
EEUU e Israel atacan Irán
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro

Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta

Vídeo | ¡Ambientazo espectacular! Así fue como más de 20.000 personas apoyaron al Betis en el entrenamiento

Los números que explican un derbi histórico en el Estadio La Cartuja

Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
1/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
2/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
3/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
4/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
5/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
6/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
7/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
8/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
9/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
10/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
11/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
12/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
13/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
14/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
15/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
16/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
17/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
18/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
19/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
20/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
21/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
22/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
23/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
24/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
25/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
26/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
27/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro
Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta
28/28 Las fotos del entrenamiento del Betis a puerta abierta / Antonio Pizarro

También te puede interesar

Lo último

stats