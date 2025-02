Getafe - Betis: La acidez del Coliseum

Sevilla/Visitar el Coliseum para medirse al Getafe de José Bordalás siempre es una empresa complicada y nada agradable para cualquier equipo, pues los azulones, de la mano del técnico alicantino, son un rival difícil de batir por su alto carácter competitivo.

Un Getafe con un sello propio y definido que ha sido capaz de pasar de estar cerca de los puestos de descenso a pelear en estos momentos por meterse en Europa. Por ello, el Betis tendrá que estar muy concentrado durante los noventa minutos y mostrarse siempre muy intenso en la disputa de cada balón para equilibrar fuerzas. Y a partir de ahí, sacar la mayor calidad que tiene en sus filas para intentar, después del triunfo ante la Real Sociedad, dar otro paso muy importante dentro del grupo amplio de equipos que pelean por jugar el curso venidero por el Viejo Continente.

El Betis tendrá que nivelar el carácter competitivo del Getafe y sacar su mayor calidad arriba en pos de la victoria

La diferencia de estilos de juego entre Betis y Getafe será otro de los atractivos de un duelo para el que Pellegrini tiene las bajas de Ángel Ortiz, Marc Roca, Lo Celso, Bellerín, Fornals, William Carvalho y Abde, recuperando al sancionado Perraud. Así, de cara al posible once inicial, el chileno realizará cambios con respecto al choque ante el Gent del pasado jueves. Adrián debe volver a la portería y la defensa la formarían Sabaly, Bartra, Llorente y Ricardo Rodríguez. Altimira y Johnny estarían en el doble pivote, Antony actuaría por la derecha, Isco de enganche y Jesús Rodríguez por la izquierda, siendo el Cucho Hernández el hombre más adelantado. Un equipo titular en el que Isco y Antony deben seguir tirando del carro en la parcela ofensiva a la espera de que el delantero colombiano, con una semana más de entrenamientos, tenga un punto más de preparación de cara a intentar estrenar su casillero de goles, como nuevo jugador verdiblanco, ante uno de sus ex equipos en España.

El cuadro de Bordalás se mantiene invicto en lo que va de 2025 y ahora lucha por las plazas europeas

El Betis tendrá delante a un Getafe invicto en 2025. Desde la entrada del nuevo año, el cuadro azulón vive un momento dulce con cuatro victorias en Liga y dos empates para sumar 14 puntos de 18 en juego. Con esos números, los getafenses han dado un gran salto, pasando de pelear por no descender a estar cerca de la zona europea, siendo en estos momentos un rival directo de los verdiblancos. De cara este compromiso, Bordalás tiene disponible a casi toda su plantilla. Sólo Luis Milla, por lesión, y Christantus Uche, por sanción, se perderán el partido. El lugar de Uche arriba puede ser ocupado por Borja Mayoral, que tiene muchas opciones de sumar su primera titularidad de la temporada tras dejar atrás una grave lesión y aparecer sólo en las segundas partes. El resto del once será, si no hay sorpresas, el mismo que ganó en la última jornada al Girona en Montilivi, con los tres fichajes invernales en el mismo: Bernat, Juanmi y Ramón Terrats.

Así se presenta una cita a la que no faltarán los aficionados del conjunto verdiblanco. Los de Pellegrini estarán arropados por su hinchada para intentar conseguir una victoria en la siempre ácida visita al Coliseum.