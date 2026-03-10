Giovani Lo Celso comienza a posicionarse para su vuelta

Uno de los nombres más destacados en clave Real Betis Balompié en las próximas semanas podría ser Giovani Lo Celso. Hay que recordar que el argentino desde el partido contra el Panathinaikos a finales del mes de enero está lesionado con un problema de lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho y las primeras previsiones emplazaban al futbolista para su vuelta con el equipo verdiblanco para la última semana de marzo o la primera de abril.

De hecho, Pellegrini lo sacaba de la lista A de la UEFA Europa League (reconociendo que quizá sería la baja de mayor duración dentro de la plantilla) y antes del choque ante el Getafe hablaba así de sus tiempos de recuperación: "Isco también ha ido evolucionando bastante bien. Después del parón veremos si es capaz de estar con el grupo. Luego, suelen ser una o dos semanas para adaptarse. Tanto él como Gio, ninguno de ellos estará antes del parón".

Lo Celso sonríe en el partido entre el Betis y el Villarreal / EP

Todo apunta al partido ante el Espanyol

El choque ante el conjunto catalán será en el Estadio de la Cartuja el primer fin de semana del mes de abril. Ahí podría estar la posible vuelta de Giovani Lo Celso a una convocatoria con el Betis. Y es que poco a poco va avanzando satisfactoriamente en su proceso de recuperación en esa lesión muscular.

A finales de la pasada semana ya comenzó a trabajar de forma individual sobre el césped, haciendo ejercicios de carrera y movilidad. Esta semana ha comenzado ya a hacer trabajo al margen del grupo pero con balón. Un avance importante y que, viendo cómo han ido los tiempos con otros compañeros, lo normal sería que para finales de la próxima semana ya comenzase a ir introduciéndose de forma parcial con el grupo, tal y como lo ha hecho esta semana Sofyan Amrabat.

Lo Celso se interesa por el Chimy Ávila. / Antonio Pizarro

No llegaría ante el Athletic salvo sorpresa

Si a finales de la próxima semana comienza a introducirse poco a poco en la dinámica de grupo, comenzaría esa última etapa de su recuperación. El último choque antes del parón sería ante el Athletic el fin de semana del 22 de marzo, y como ahí, en teoría, no acumularía una semana de trabajo con sus compañeros de forma normalizada, no estaría apto para poder ir convocado según la máxima del Ingeniero.

Además, es importate destacar que cuando una lesión llega a su apartado final cerca de un parón de selecciones, siempre se suele apurar y aprovechar esos 15 días que te regala la fecha FIFA sin competición. Con todo esto, ya durante esas semanas trabajando con normalidad (si es que no se marcha con Argentina), debería estar apto para recibir al Espanyol.