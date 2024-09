Los dos goles de Vitor Roque con Brasil y un deseo en el Betis

SEVILLA/Al menos cuando no hay fútbol en las competiciones de España nos queda ver el desarrollo de algunos futbolistas en una situación distinta a como lo hacen normalmente. En algunos casos los clubes de fútbol generan algunas atmósferas en las que no terminan de sentirse cómodos y luego con sus combinados nacionales realizan unas actuaciones sorprendentes para lo que se estaba viendo anteriormente. Ha sido el caso en algunos momentos de Ricardo Rodríguez con Suiza, por ejemplo, aunque en la noche del pasado domingo no tuviese su mejor día ante La Roja. Quien sí se desquitó fue Vitor Roque con la selección brasileña de fútbol en la categoría sub-20, que jugaba el segundo de los dos encuentros que iban a disputar ante los mexicanos en este parón internacional. Ya en el primer partido tuvo una buena actuación el delantero del Betis. Salió de titular, siendo capitán y disputó más de 80 minutos.

Aunque el espectáculo llegó en el segundo duelo, disputado en la noche del pasado 8 de septiembre. Vitor Roque jugó los 90 minutos con su país en un partido bastante completo por parte del delantero. Lo hizo además en la posición en la que va a jugar en el equipo de La Palmera, siendo la referencia. Anotó además dos goles y participó en el tercero (quedó el partido 3-2 para Brasil). El primero de ellos fue entrendo bien desde el punto de penalti y culminando un pase de la muerte. Una cualidad que sin duda se le da bastante bien y demuestra que ser un hombre de área es su principal virtud, ya que así también fue el segundo tanto, aunque tuvo que pelearlo un poco más ya que llegó más forzado.

La cabeza puesta en hacerlo con el Betis

Sin duda, estas cualidades son las que justifican su fichaje por el conjunto verdiblanco. Además, lo que hizo en la noche del domingo debe servir como motivación para afrontar con ganas su estancia en Sevilla. No disputaba un partido completo desde septiembre del año 2023. Hacerlo da al jugador tanto la certeza de ser importante, un aspecto fundamental a la hora de ganar confianza, seguir mejorando y progresar vestido con las trece barras. De hecho, en los últimos días ya ha dejado claro que quiere dejar atrás su etapa en el FC Barcelona y centrárse única y exclusivamente en el Betis.

"En el Barça fue complicado en general. Pensé que iba a ser diferente. Tuve algunas oportunidades, pero no de la forma que pensaba. Estar en Europa es muy difícil, salí muy joven y enseguida me fui a un gran club. Ahora estoy centrado en el Betis y agradeciendo a Dios la oportunidad de volver a vestir la camiseta de la selección", confirmaba un jugador que como él bien ha explicado lo ha pasado bastante mal y ha necesitado incluso ayuda psicológica: "A veces no se ve lo que hay dentro, la forma en que las personas se tratan entre sí. A veces mi cabeza no se siente bien, trato de trabajar mi psicología tanto como sea posible. Pero, a veces, es difícil. Es duro. A veces, los propios periodistas no entienden. Si no está bien, lo juzgarán y no verán todo lo que hay detrás. Pero ahora tengo la mente tranquila. Eso es lo más importante".