Golpe encima de la mesa por la Champions para el Betis: Así está la clasificación para una plaza extra

El Real Betis Balompié ocupa en estos momentos, y a falta de que se dispute la jornada de partidos de la ida de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, plaza que da acceso a la UEFA Champions League para la próxima temporada en la tabla de la competición liguera. Y es que ya venimos informando desde hace semanas de esa particularidad. Dependiendo del rendimiento de los equipos españoles en las competiciones del viejo continente, España sumaría más o menos puntos que los otros países en una clasificación en la que los dos primeros obtendrán a final de curso una plaza extra para la Liga de Campeones.

Después de la jornada de la máxima competición continental a nivel de clubes, los verdiblancos ocupan por primera vez en la temporada en liga una plaza (la quinta) que da acceso a Champions. ¿Qué resultados han influido para ello? Estos han sido los resultados de la ida de octavos de final que han implicado a equipos españoles y alemanes:

Atlético de Madrid -Tottenham 5-2

-Tottenham 5-2 Atalanta-Bayern Munich 1-6

Newcastle- Barcelona 1-1

1-1 Bayer Leverkusen-Arsenal 1-1

Real Madrid-Manchester City 3-0

El Betis ocupa la quinta plaza

Ahora mismo, España ha superado a Alemania por 0.031 puntos y se coloca en la segunda posición, después de estar todo el inicio de la temporada bastante lejos de ese top dos, y con otros paises como Francia o Portugal por delante durante muchas semanas. La clasificación definitiva se conocerá, hasta que se produzcan los choques de vuelta, en la noche de este jueves, cuando los equipos españoles y alemanes que juegan en las otras dos competiciones continentales terminen sus partidos, entre ellos, el Betis.

Los partidos de los cuales tambien tendrán que estar pendientes los béticos este jueves son los siguientes:

Stuttgart -Oporto

-Oporto Celta de Vigo -Lyon

-Lyon Ferencvaros-SC Braga (porque de ahí saldría el posible rival de cuartos si pasa, no por el tema de la Champions)

Genk- Friburgo

Samsunspor- Rayo Vallecano

Sigma Olomouc-Mainz

Manuel Pellegrini en el banquillo de La Cartuja / EP

Así funcionan las puntuaciones para poder calcularlas

Cada equipo, independientemente de la competición que juegue, sumaría un dos puntos extra por cada victoria y uno por cada empate. Eso sí, Por pasar de ronda sí que hay variaciones dependiendo de la competencia en la que nos encontremos a los partidos. El pasar de rondas en la Champions suma 1,5 puntos, en la Europa League sería 1 punto y en la Conference 0,5.

Luego, los puntos que se vayan sumando partido a partido se dividen entre el número de equipos que cada uno de esos países introduciera al inicio de la temporada en competiciones continentales. En los casos de España y Alemania habría que dividir entre ocho y entre siete puntos respectivamente.