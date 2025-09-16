FERIA
Así será la portada de la Feria de Sevilla 2026
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna

Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín

El Benito Villamarín se queda sin su cubierta a golpe de ‘bocados’

Vídeo | El derribo de la cubierta del Benito Villamarín

Las obras del Benito Villamarín continúan y tras empezar con la demolición de la grada baja de Preferencia y la escalera de Voladizo, el turno fue esta vez para la visera o cubierta de la tribuna, otro hito histórico en un proceso que se extenderá casi hasta finales de noviembre. Los trabajos, que arrancaron la semana pasada ya con un importante retraso, continúan y esta vez fue el turno de la retirada del techo con dos máquinas de grandes dimensiones, los llamados diplodocus (con un cuello o brazo mucho mayor que los que empezaron la demolición en la grada baja) que arrancaron con sus pinzas el techo de Preferencia.

Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
1/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
2/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
3/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
4/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
5/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
6/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
7/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
8/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
9/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
10/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
11/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
12/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
13/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
14/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
15/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
16/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín
17/17 Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna

También te puede interesar

Lo último

stats