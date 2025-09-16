Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín

Las obras del Benito Villamarín continúan y tras empezar con la demolición de la grada baja de Preferencia y la escalera de Voladizo, el turno fue esta vez para la visera o cubierta de la tribuna, otro hito histórico en un proceso que se extenderá casi hasta finales de noviembre. Los trabajos, que arrancaron la semana pasada ya con un importante retraso, continúan y esta vez fue el turno de la retirada del techo con dos máquinas de grandes dimensiones, los llamados diplodocus (con un cuello o brazo mucho mayor que los que empezaron la demolición en la grada baja) que arrancaron con sus pinzas el techo de Preferencia.
1/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
2/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
3/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
4/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
5/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
6/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
7/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
8/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
9/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
10/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
11/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
12/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
13/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
14/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
15/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
16/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna
17/17Las imágenes de la retirada de la cubierta de preferencia del Benito Villamarín/Juan Carlos Vázquez Osuna