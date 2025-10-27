La importante novedad a tener en cuenta para evitar atascos si vas al Betis-Atlético en La Cartuja

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial de movilidad, limpieza y seguridad con motivo del partido de fútbol que se disputará este lunes 27 de octubre entre el Real Betis Balompié y el Atlético de Madrid. El encuentro, correspondiente a la LaLiga, tendrá lugar en el Estadio de La Cartuja a las 21:00 horas. Sin embargo, las condiciones meteorológicas previstas podrían afectar a la circulación en los puntos de acceso.

Por ese motivo, el consistorio ha anunciado un cambio de última hora para evitar atascos en las inmediaciones del Estadio. "Debido a las inclemencias meteorológicas, la entrada al P7 norte será de manera excepcional por la entrada del P7 sur", explica en redes sociales. Es decir, los coches podrán acceder por la Avenida de Carlos III, a la altura de Gregor J. Mendel. Asimismo, "la salida del P7 norte se hará por la misma salida del P7 sur".

Nuevo acceso a La Cartuja para el partido del Betis

"Esta incidencia se debe a unas obras de la Confederación Hidrográfica, que ha provocado una leve inundación tras las lluvias de hoy", aclara el Consistorio en un comentario de la misma publicación. Además, como ya había anunciado previamente el ejecutivo de la ciudad, Tussam reforzará sus servicios en la zona del partido, con el fin de facilitar el acceso a todos los asistentes.

Por ello, ha incorporado un total de 52 autobuses repartidos entre las líneas 2, C1 y C2, además de tres lanzaderas específicas, que irán desde las inmediaciones del Estadio hasta la estación de metro de Blas Infante-Aparcamiento P1, Sevilla Este y Barqueta. Una vez concluido el encuentro, y con el objetivo de agilizar la salida de los aficionados, todos estos servicios serán completamente gratuitos.

En concreto, informa la compañía de transporte urbano de Sevilla, "las líneas verán incrementados sus servicios desde dos horas antes del inicio del partido, con 12 vehículos adicionales". Finalmente, el servicio se completará con 26 autobuses, entre 8 y 10 por línea, distribuidos en dos paradas exclusivas situadas en las proximidades del Estadio: la línea 2 en Juan Bautista Muñoz - Escuela de Ingeniería; y las circulares C1 y C2 en Juan Bautista Muñoz, frente al estadio.

¿Qué tiempo hará durante el partido?

De acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir de las 18:00 horas disminuye la probabilidad de lluvias hasta un 5% en Sevilla capital. Con una humedad relativa en torno al 95% durante todo el día, las temperaturas máximas se sitúan en los 26ºC y las mínimas no bajan de los 17ºC. Por lo tanto, podemos esperar una noche con un tiempo agradable y chubascos menos probables; especialmente, a partir de las 21:00 horas, momento en el que dará comienzo el ansiado partido.

Durante el encuentro, el Betis tendrá que superar un importante reto: vencer al Atlético de Madrid, un rival que ha pasado de ser el 'equipo del pueblo' a la entidad que más dinero ha gastado en fichajes a lo largo de los últimos años. Ahora, después de semanas sin ver un partido de su propio equipo, el Estadio de La Cartuja se alzará de nuevo en apoyo de la formación verdiblanca.