Las inscripciones del Betis para LaLiga, por buen camino

SEVILLA/En el momento en el que se ha publicado esta noticia, tan sólo hay once futbolistas inscritos en la web oficial de LaLiga aptos para poder disputar la competición con el Real Betis Balompié. En la portería el único que aparece es Rui Silva, por lo que el fichado Adrián San Miguel y el subido desde el Betis Deportivo, Fran Vieites, no aparecen. Por otro lado, en la defensa, tan solo están publicados Sabaly, Bellerín y Germán Pezzella. Diego Llorente (incorporado este verano), Marc Bartra (renovado) y Romain Perraud no están publicados. Si el equipo tuviese que jugar hoy ante los de Míchel con los que aparecen en el centro del campo, habría un problema: William Carvalho y Rodri son los únicos centrocampistas que aparecen inscritos. No así Isco, Altimira, Johnny Cardoso o Marc Roca (fichado). Arriba, Fekir, Abde, Ayoze Aitor y Juanmi son los únicos que aparecen. Ni Iker Losada, ni Chimy Ávila, ni Bakambu, ni Fornals.

Sería una situación preocupante si, por ejemplo, los únicos que no apareciesen fuesen únicamente renovados o futbolistas que han sido incorporados durante este mercado veraniego, pero el hecho de que haya futbolistas con contrato desde el pasado curso, que ya estaban inscritos y que ahora no aparecen, habla a las claras de un mero asunto burocrático relacionado con la actualización del sistema de jugadores e inscripciones de LaLiga. Sin ir más lejos, hasta hace algunas horas aparecían inscritos algunos jugadores como Abner o Juan Cruz, y aún siguen apareciendo Borja Iglesias y Willian José.

Perraud, en su primer entrenmiento como jugador del Betis. / RBB

Los nuevos fichajes, a punto contra el Girona

Tal y como han transmitido fuentes del club heliopolitano a Diario de Sevilla en las últimas horas, no habrá ningún problema para que los nuevos fichajes que hasta el momento han llegado a la entidad y los renovados, estén inscritos para el debut liguero contra los de Míchel. Asimismo, también transmiten a este medio que desde La Palmera se han enviado todos los documentos necesarios para que así sea, estando todo en regla. Ahora el balón está en el tejado de LaLiga, que debe validar las operaciones en la página web, la cual está en actualización constante desde hace dos días tras un largo período de inactividad. Ya ha habido algunos nombres que han ido apareciendo en las últimas horas como novedades en el apartado de fichajes, y no deberían tardar mucho en hacerlo los verdiblancos.

No será tan sencillo con las inscripciones que haya que realizar de aquí en adelante. La situación económica de la entidad ya ha sido expuesta a lo largo del verano y de momento la hoja de ruta es clara: hay que vender para poder fichar. Desde la entidad esperaban una serie de ofertas por algunos futbolistas que, de momento, no están llegando, de ahí la lentitud de la confección de un plantel que terminará de acicalarse en los últimos coletazos del mercado. La salida de las dos grandes fichas del equipo (Willian Carvalho y Fekir) o alguna gran venta (Johnny Cardoso como opción principal), las dos vías por las que suspiran en la dirección deportiva para que se haga más fácil el camino.