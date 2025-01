Isco, acompañado por Lo Celso y Llorente en Huesca

Sevilla/El Betis certificó el pase a los octavos de final de la Copa del Rey gracias a un tanto de Isco (0-1). El costasoleño, aunque aún le queda un poco para estar al cien por cien, demostró su calidad en el juego ofensivo de su equipo y en ese golpeo para hacer el gol de la victoria bética. Además, estuvo acompañado por Diego Llorente y Lo Celso, que firmaron una actuación más que notable.

Isco | A su gran tanto y su fútbol le unió su sacrificio defensivo

Isco fue el mejor futbolista del encuentro. Y un gol suyo le bastó a los verdiblancos para certificar el pase a los octavos de final, pero más allá de ese tanto, de su visión de juego, con cambios de juego de mucha calidad, y sus regates, resaltar una vez más su trabajo defensivo. Señal de su alto compromiso con el equipo bético.

Lo Celso | Acompañó a Isco y cuajó un buen encuentro

Lo Celso acompañó a Isco a la hora de generar el juego ofensivo de los verdiblancos para marcar diferencias. El rosarino buscó el gol, pero se encontró con la madera en dos ocasiones. Primero, con un zurdazo al travesaño y, después, con otro al poste. Además, comenzó la acción que dio origen al 0-1.

Llorente | Qué suerte para Natan tenerlo como acompañante

Diego Llorente sostuvo al Betis en el partido en los momentos de más acoso del Huesca. El central verdiblanco estuvo inconmensurable en el juego aéreo para sacar los peligrosos centros del cuadro oscense y en más de una ocasión le hizo la cobertura a Natan para firmar una notable actuación.

Johnny | Por no irse al córner le dio vida al Huesca al final

No fue el mejor partido de Johnny. Calidad tiene, pero tuvo pérdidas en zona de peligro que no son habituales en él. Pero lo más incomprensible fue cómo no se fue al córner con el tiempo de añadido a poco para cumplirse y arriesgar en un centro a Bakambu que acabó en vida extra para el Huesca. Y llegó el 0-1, aunque bien anulado.