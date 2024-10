Isco y el Betis, más cerca de reencontrarse; Arranca otra fase

SEVILLA/Cuánto echa de menos el Betis a Isco, cuánto le echa de menos también Manuel Pellegrini, la afición y sus compañeros. Pero sobre todo cuánto echa de menos Isco Alarcón al Betis. El de Arroyo de la Miel poco a poco va avanzando y dando pasos en firme en su lesión de peroné que le tiene ya cinco meses y ocho días apartado de los terrenos de juego. Puso brevemente la miel en los labios allá por el mes de agosto en pretemporada cuando en el stage de Marbella hizo trabajo de césped reintegrado con el grupo en la concentración, pero poco más lejos de la realidad. Sintió algo que le volvió a alejar del trabajo con normalidad hasta que a finales del mismo mes terminó llegando un diagnóstico bastante duro para todos.

En los primeros coletazos del mes de septiembre se le diagnosticaba que el callo de la operación no avanzaba de forma correcta, lo que podía suponer dolor para el protagonista, que su recuperación no fuese limpia y sobre todo se hiciese mucho más lenta. Por eso decidieron hacer una revisión que tocaba a los seis meses pero que se adelantaba debido a que el dolor no persistía. A pesar de que su vuelta a los terrenos de juego se emplazaba para inicios del mes de enero, la realidad es que la versión oficial no habla de plazos de recuperación más allá de los expuestos por el doctor Álvarez.

Isco camina con muletas por el césped del Benito Villamarín durante el encuentro ante el Mallorca. / Europa Press / AFP7

Entra en la segunda fase

Tal y como expuso el responsable de los servicios médicos tras la operación tendría que superar unas seis u ocho semanas sin impacto. Contando que se operó el pasado 6 de septiembre, este viernes cumple siete semanas desde entonces. Tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla, en los últimos días se le han hecho una serie de evaluaciones en la zona a Isco, y al margen de conocer que todo marcha según lo previsto respecto a su recuperación, se va a producir un avance importante próximamente. Se espera que comience a aparecer sin esa férula en los próximos días, la cual se le va a ir retirando progresivamente.

Una buena noticia que entra dentro de los parámetros que en un principio estipuló el doctor José Manuel Álvarez con su intervención en los medios oficiales del club. "A partir de ahí sin ningún tipo de plazo establecido", comentaba. No va a haber prisas, precipitación ni ninguna decisión parecida que ponga en riesgo al jugador con una posible recaída o retroceso, por mucha falta que le haga al equipo el papel que él mismo tiene.

Isco se pasa a visitar a sus compañeros en el entrenamiento / Manu Colchón

Una ilusión por la que no se puede esperar

Impacientes, ansiosos, ilusionados... Son muchos los adjetivos que definen el estado anímico de los aficionados verdiblancos con su estrella. Un jugador de nivel top mundial, que fue de lo mejor en LaLiga la temporada pasada a pesar de perderse una gran cantidad de partidos por lesión y al que se le espera con los brazos abiertos. Además, la llegada de Lo Celso impulsa el hecho de que se quiera ver juntos a dos futbolistas con una capacidad técnica enorme y que recuerda a los mejores años de Canales junto a Fekir.

Pero más allá de por el romanticismo, a Isco se le necesita porque el Betis no juega igual de bien al fútbol. Al menos, al que siempre le ha gustado practicar a Manuel Pellegrini. La ausencia del andaluz sumada a la de Lo Celso, Carvalho o Rodri abría un período de incertidumbre por la falta de ideas futbolísticas del plantel que de momento, parece que ha conseguido solucionar con un nuevo esquema con dos delanteros adaptándose a las bajas.